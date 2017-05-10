Ağaç işleme sektörünün hedefi yüzde 20 büyüme

2016'nın Türkiye'deki bütün sektörler gibi kendileri için de çok zor bir yıl olduğunu söyleyen Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, 'İnanılmaz iyi giden bir 6 aydan sonra bir 15 Temmuz faciasıyla hem müşterilerimiz açısından, hem de sektördeki üreticiler açısından çok zor günler geçirdik. Ancak bu sıkıntıdan da çok hızlı bir şekilde çıktık. 2017 yılına ise çok iyi başladık. Kur artışından dolayı ihracatta ciddi avantajlar yakaladık. Sektördeki firmalar bu durumdan oldukça faydalandı. Ancak ithalatçı firmalarımız da makine fiyatlarının artmasından dolayı kur artışından zarar gördü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ağaç işleme makinelerinde yüzde 95 oranında olduğu için ithalatımızı rahatlıkla karşıladık' ifadelerini kullandı.
Büyük tanıtım yapacağız
2017 yılının sektör için çok önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Erol, şunları söyledi: 'Öncelikle önümüzde çok ciddi bir Almanya fuarı var. Türkiye, 40'nin üzerinde firma ile fuara katılacak. Dernek olarak, makine tanıtım grubuyla beraber olacağız. 22-26 Mayıs tarihleri arasında Hannover'de gerçekleşecek olan Ligna 2017 Ağaç İşleme-Teknolojileri Fuarı'na 100 bin Euro'luk bir bütçeyle gidiyoruz. Ciddi bir tanıtım yapma fırsatımız olacak. Bunun yanında sektör olarak ihracattaki döviz kurlarından dolayı da rakiplerimize göre avantajlıyız. Bu avantaj da 2017 yılında sektörde yüzde 20 gibi bir büyüme sağlayacak. Bu çok önemli. İthalatın aynı kalacağını ama ihracatın yüzde 20'ye varan çok önemli bir büyümeyi gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Bunun dışında sektör, kentsel dönüşümün etkisiyle de büyüyecek. Çünkü binalar yapıldı ve içlerinin döşemesi var. Bu da ciddi bir istihdam alanı olacak. Devletin sektöre yapmış olduğu KDV indirimi de mobilyacıların iş yükünü çok fazla arttırdı. Şu anda sektörün nefes alacağı zaman yok. İşleri çok yoğun. Bu da onların daha çok makine almasını sağlıyor. Bu durum da bizim işlerimizi arttırıyor.'
İç pazar hacmi 250 milyon dolar
Sektörün daha çok Almanya ve İtalya'dan ithalat yaptığını ifade eden Erol, 'Bunun dışında Avusturya ve Çin'den ithalat yapıyoruz. İhracatta ise önceliği komşu ülkeler olarak belirledik. Özellikle İran, Türki Cumhuriyetler, Avrupa ve Balkan ülkeleri olarak ilerliyor. Son dönemlerde başta Amerika olmak üzere Avrupa'ya da ciddi oranda ihracatımız arttı. 2016'da 90 milyon dolar civarında ithalat gerçekleştirirken, 85 milyon civarında da ihracat gerçekleştirdik. Tabi en önemli kıstasımız ise Türkiye. Kentsel dönüşümden dolayı mobilyacılarımız çok aktif ve biz şu anda ciddi bir şekilde iç pazarda makine satıyoruz. İç pazarımız çok hareketli. İç hacmimizin de 250 milyon dolar civarında olduğunu düşünüyorum. Bu çok ciddi bir rakam. İhracatı da üzerine koyarsak bu rakam daha da büyüyor ve büyüyerek devam etmesi için de gerekli çalışmaları yapıyoruz' diye konuştu.
Makineler 'yüzde yüz' yerli
'Sektördeki firmalar ciddi bir şekilde Ar-Ge ve Ur-Ge çalışması yapıyor' diyen Erol, şöyle konuştu: 'Kadınlar bizim sektörümüzde belirleyici. Kadınlar kendi aralarında hem rekabet içerisinde ve hem de farklı olmayı istiyorlar. Böyle olunca her zaman yeni tarzlar, ürünler çıkıyor. Bu da firmaların daha çok Ar-Ge ve Ur-Ge çalışması yapmalarını sağlıyor. Çok sürekli bir rekabet söz konusu. Biz sadece ağaç işleme yapmıyoruz. Plastik, cam ve mermer de işliyoruz. Bu işlemeleri de mobilyada kullanıyoruz. Dernek olarak hem imalatçı hem de ithalatçı üyelere sahibiz. Sektördeki tek derneğiz. İmalatçı firmalarımız, özellikle ihracat konusunda gerçekten büyük işler yapıyor. Sektörde genellikle yüzde yüz yerli makine kullanıyoruz. Bu nedenle makine sektöründe de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Daha önce satın aldığımız tüm makineleri şu anda yapıyoruz. Bu konuda da özellikle İtalya ve Almanya en büyük rakibimiz.'