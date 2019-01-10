Agroexpo 14. kez düzenleniyor

2018 yılında 60 ülkeden 875 katılımcı firmayı 332 bin ziyaretçiyle buluşturan Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarı arasındaki 'Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı', 07 - 10 Şubat 2019 tarihleri arasında Fuar İzmir'de Türk tarımını dünya tarımıyla 14. kez buluşturacak.

Yasin Çetin - Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ve Orion Fuarcılık ev sahipliğinde 2005 yılından bu yana başarı ile düzenlenen Agroexpo, 2019'da yurtdışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini İzmir'de ağırlayacak.

Ürün tanıtımları

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Tan "Bahçe ve tarla tipinde yepyeni tarım teknolojileri, sektöre tahsis edilen B ve C hollerinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Merakla beklenen 2019 üretim traktör modelleri de etkinlik alanında canlı olarak uzmanları tarafından fuar ziyaretçilerine tanıtılacak" dedi. Burak Tan sözlerine şöyle devam etti:

"En yeni teknolojilerle donatılmış modellerin sunulacağı bu etkinlik ile birlikte dünya traktör devlerinin her biri, binlerce metrekarelik standlarında da kendilerine ait modelleri en uzman personelleri ile çiftçimize tanıtacak."

Avrupa standartlarında düzenlenen ve 1000 kişilik oturma kapasitesine sahip aktivite alanında düzenlenecek olan inovasyon sunumları, yeni model traktör lansmanları tüm sektör ilgililerinden tam not almaya devam edecek.

İlginç yarışmalar

2019 model traktör lansmanı dışında Ağır Abiler Yarışıyor Boğa Yarışması, Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması, Koyun Keçi Güzellik Yarışması, Yoğurt Yeme Yarışması, Canlı Hayvan Irk Tanıtımları gibi çeşitli şovlar, eğlenceli yarışmalar ve seminerler fuara renk katacak.

Sektörün lider fuarı, katılımcı sayısını da 900 firma olarak hedefliyor. Yerli ve yabancı firmaların 70 ülkeden 350 bin ziyaretçi ile buluşması öngörülmekle beraber, düzenlenen ziyaretçi organizasyonları ile Türkiye'nin bütün bölgelerinden ve yurtdışından üreticilerin ve sektör temsilcilerinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. Girişin ücretsiz olduğu Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 07-09 Şubat tarihlerinde 10:00 - 18:00, 10 Şubat Pazar günü ise 10:00 - 17:00 saatleri arasında tüm sektör temsilcilerine ziyaretine açık olacak.