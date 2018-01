AGROEXPO’da hedef 500 milyon dolar

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise en büyük dördüncü tarım fuarı olan ‘AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’ 1-4 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek. Orion Fuarcılık, gerçekleştirecekleri fuara, 300 bin ziyaretçinin katılacağı ve 500 milyon dolarlık iş hacminin beklediklerini söyledi

- 01 – 04 Şubat 2018 tarihlerinde 13’üncü kez düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ilk dört büyük tarım fuarı ndan biri olan ve bu yıl ana temasının ‘Tarım 4.0’ olarak belirlenen ‘Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın tanıtım toplantısı Mövenpick Otel’de gerçekleşti.Geçtiğimiz yıl 700’ün üzerinde firma ve 248 bin ziyaretçinin katıldığı fuara bu yıl 300 bin ziyaretçinin gelmesini beklediklerini belirten Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, ‘Ekonomi Bakanlığı tarafından firma başına 30 bin lira destek verilecek. Fuar olarak yüzde 21’den fazla büyüdük. Katılımcı firma sayısı 880’i buldu. 300 bin ziyaretçi bekliyoruz. Bu, Türkiye rekoru olacak’ dedi.Fuarın açılışına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da katılacağını söyleyen Orion Yönetim Kurulu Üyesi ve Orion Uluslararası Koordinatörü Irmak Tan, şöyle devam etti: Çok Uluslu Tarım İş Forumu kapsamında 500’ü aşkın yabancı firma ikili görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye tarihinde bu sayıda ikili görüşme ilk olacak. 2 bine yakın ikili görüşme. Tarım Bakanlığı tarafından 40’a yakın bakan davet edilmişti. 60 ülkeden katılım bekliyoruz. Şu anda netleşen Bosna hersek, İrlanda, Kosava, Sırbistan, Somali’den 3 bakan gelecek, Sudan’dan 2 bakan, Ürdün ve Katar’dan bakanlar gelecek. Ürdün ve Katar onur konuğu olarak stantlarını yer alacak. 500 milyon dolarlık iş hacmi bekleniyor. Bu inanılmaz bir rakam.Yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini Fuar İzmir’de ağırlayacak olan 13. Agroexpo Uluslararası Tarım, Tarım Makinaları, Hayvancılık, Hayvancılık Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı’nın ana teması ‘Tarım 4.0’ olarak belirlendi. Endüstri 4.0 ile birlikte gelen akıllı tarım teknolojilerini kapsayan Tarım 4.0, Türkiye tarım sektörüne en hızlı ve en doğru şekilde tanıtılması amacıyla, fuarın ana teması olarak işlenecek. Bu kapsamda fuarın ilk günü gerçekleştirilecek olan ‘Tarım 4.0 ve Tarımsal Ticaretin Geleceği’ başlıklı panel, tüm sektörü bir araya getirecek.Ekonomi Bakanlığı’nın destek verdiği Türkiye’deki dokuz fuar arasından biri olan Agroexpo'nun katılımcı firmaları, bakanlıktan stant katılım desteği alacak. Ayrıca yine Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Ege ihracatçılar Birliği’nin organizasyonu ile 1-3 Şubat tarihleri arasında alım heyeti ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.2017 yılında 90 bin metrekare alanda düzenlenen Agroexpo, 2018 yılında 110 bin metrekarede, 4 ayrı holde seçkin firmalara ev sahipliği yapacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok firmanın süt, süt ürünleri, et, et ürünleri ve arıcılık ürünlerini sergileyeceği özel bölüm, sektöre yönelik son gelişmelerin, kaliteli ürünlerin ve çözüm önerilerinin sergilendiği bir platform niteliği taşıyacak. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege ihracatçılar Birliği ve SETBİR’in destekleriyle ‘Süt ve Et Forumu’ düzenlenecek. Bu forum kapsamında sektörün belirleyicilerinin ve akademisyenlerin rol alacağı paneller ve dikkat çekici etkinlikler katılımcı ve ziyaretçilerle buluşacak.2018 Model Traktör Lansmanı, Ağır Abiler Yarışıyor Boğa Yarışması, Gene Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması, Tarım Makinaları İnovasyon Sunumları, Koyun Keçi Güzellik Yarışması, Yoğurt Yeme Yarışması, Boğa ırk tanıtımları gibi birçok ilgi çekici yarışma ve etkinlikle dolu programıyla Agroexpo, 1-4 Şubat tarihlerinde sektöre damga vuracak.