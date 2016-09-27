Kurban Bayramı'nda kartlarla 2,7 milyar liralık ödeme yapıldı

Haber Kaynağı: AA

Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) ağustos ayı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 57,8 milyon kredi kartı ve 114 milyon da banka kartı olmak üzere 171,8 milyon adet kart bulunuyor. Kredi kartı sayısı, bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla değişmezken, banka kartı sayısında yüzde 2 artış görüldü.Banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 51,2 milyar liralık ödeme yapıldı. Böylece hem kredi kartı hem de banka kartı bazında bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ödeme tutarına ulaşıldı.Söz konusu tutarın 46,7 milyar lirasında kredi kartları, 4,5 milyar lirasında ise banka kartları kullanıldı. Önceki yılın ağustos ayına kıyasla büyüme oranı, banka kartıyla ödemelerde yüzde 30, kredi kartıyla ödemelerde ise yüzde 10 oldu.Geçen yılın ağustos ayında kredi kartlarıyla 42,6 milyar lira ve banka kartlarıyla 3,4 milyar lira ödeme yapılmış, böylece toplam kartlı ödeme tutarı 46 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.Banka kartları ve kredi kartları ile 12-15 Eylül'e denk gelen Kurban Bayramı'nda 2,7 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu rakam, 24-27 Eylül 2015 Kurban Bayramı dönemine kıyasla kartlı ödemelerde yüzde 15 büyüme olduğuna işaret etti.Öte yandan, Kurban Bayramı'nda toplam kartlı ödemelerin ağırlıklı olarak market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde yapıldığı görüldü. En fazla harcama yapılan market sektörü, toplam kartlı ödemelerin yüzde 18'ini oluştururken, akaryakıt istasyonları yüzde 15'ini, giyim sektörü ise yüzde 11'ini oluşturdu. Yemek ve konaklama da kartlı ödemelerin sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7'sini oluşturarak, Kurban Bayramı'nda en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.Miktarsal bazda bakıldığında, Kurban Bayramı döneminde markette 496 milyon liralık, akaryakıt istasyonlarında 420 milyon liralık, giyimde yüzde 299 milyon liralık, yemekte 214 milyon liralık ve konaklamada 181 milyon liralık kartlı ödeme yapıldığı görüldü.