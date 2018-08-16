Akaryakıta ÖTV zammı geldi. Benzin ve motorinin litre fiyatı yüzde 9 artacak. Eşel mobilden dolayı zam vatandaşa yansımayacak. Motorinin fiyatı 45 kuruş, benzinin fiyatı 50 kuruş, LPG'nin fiyatı ise 30 kuruş zamlanacak

Bu hafta yine eşel mobil sistemden dolayı vatandaşa yansımayan bir akaryakıt zammı daha olmuştu. 13 Ağustos pazartesi günü benzine 46, motorine ise 58 kuruş zam gelmişti.

Bu zamlarla birlikte eşel mobilden dolayı yansımadığı ve bütçeden karşılanan benzinin fiyatı 7.14TL’ye, motorinin fiyatı ise 6.60 TL’ye çıkmıştı.

Yeni gelen ÖTV zammıyla birlikte benzinin bütçemizden karşılanan fiyatı 7.64 TL, motorin ise 6.95 TL oldu.

Geçtiğimiz mayıs ayından itibaren akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Hem döviz hem de petrol fiyatlarındaki ilave artışlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Bu sistem devam ediyor ancak 21 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan bu sistemde, o tarihten bu yana ÖTV'de meydana gelen erime nedeniyle bugünkü düzenlemeye gidildi ve ÖTV tutarları yukarı çekildi. Güncellenen oranlarla eşel mobil sistemi devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar döviz ve petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımayacak.