Alan verilirse Norveç üretimini geçeriz

Kılıç Deniz, Mersin'de bünyesine kattığı yıllık 20 bin ton çipura ve levrek üretimi kapasiteli yeni tesisi ile ihracatını arttırmayı hedefliyor. Kılıç Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, 'Bize Mersin'de ne kadar alan verilirse o kadar yatırım yapacağız. Norveç üretimini geçeriz' dedi

Zeynep Kaya- 50 ton üretim kapasitesiyle akva-kültür sektörüne adım atan



Kılıç, 'Aslında çok başarılıyız, çok iyi üretim yapıyoruz. Ama ülkemizde bunun önemi tam anlaşılamadı. Mersin'de yatırıma yeni başladık. Planımız 100 milyonu aşmak. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Mersin'deki 45 bin tonluk potansiyelin 25 bin tonuna sahibiz' dedi.

Uçakla 6 milyon canlı balık ihracatı

Kılıç Deniz olarak yıllık 150 bin tonluk balık yemi ve 413,5 milyon adet yavru balık üretimiyle çipura ve levrekte Avrupa birincisi olduklarını kaydeden Orhan Kılıç, 'Bu yıl Türkiye'den Umman, Suudi Arabistan, Dominik ve Amerika'ya uçakla 6 milyon canlı balık ihraç ediyoruz ve bunu başaran ilk Türk firmasıyız' diye konuştu.

Yıllık 65 bin ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi olduklarını söyleyen Kılıç, 'Avrupa pazarında yakaladığımız şampiyonluğunu Ortadoğu'da da sürdürmeyi planlıyoruz. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İsrail, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeye balık ihraç ediyoruz. Yeni tesis ağlarımız ile pazar payımızı arttırarak, Ortadoğu pazarında da lider olmayı hedefliyoruz' dedi.

Çipura ve kaya levreğinin %35'ini üretiyoruz

1991 yılında 50 ton kapasiteyle faaliyete başladıklarını söyleyen Orhan Kılıç, 'Bugün 65 bin ton deniz balığı, 5 bin ton Alabalık, 150 bin ton balık yemi ve 413,5 milyon yavru balık üretimi ile çipura ve levrekte dünyanın en büyük su ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Türkiye'de üretilen çipura ve levreğin %35'ini ise biz üretiyoruz' diye açıkladı. n Zeynep Kaya

Kıyıda değil, açık denizde yer istiyoruz

Ülkemizde üretilen su ürünleri yetersiz olduğunu vurgulayan Orhan Kılıç, dünyanın teknoloji bakımından en iyi ülkesinin Türkiye olduğunu belirterek, 'Balık ürünlerinde Norveç 1., Türkiye 2. sırada ama eskiye göre çok ilerledik. Dört deniz ile çevrili ülkemizde su ürünleri daha fazla olmalıydı. Açık denizde kültür balığı yetiştiriciliği dünyada sadece Türkiye'de var. Balık üretimi her geçen gün artıyor. Arttırmazsak 'Artık üretemiyoruz, bu kadar var' moduna gireceğiz' dedi.



Kılıç Deniz'in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç şöyle devam etti: 'Bize kıyılardan yer vermesinler, biz kıyıları istemiyoruz. Bizim yerlerimiz 10 km açıklarda, kimselerin yaşamadığı yerlerde, insanlara zarar vermeden yapmak istiyoruz balık üretimimizi. Türkiye'de su ürünlerinin arttırılması konusunda bir şeyler yapılmalı çünkü Türkiye'nin 2 geleceği var, strateji tarım ürünleri ve turizm. Bunların kıymetini bilirsek ekonomimiz daha iyi olacak' dedi. 50 ton üretim kapasitesiyle akva-kültür sektörüne adım atan Kılıç Deniz , yıllık 65 bin ton üretim kapasitesi ve 142 milyon FOB dolara ulaşan ihracat hacmiyle sektörünün lideri oldu. Kılıç Deniz bugün 60 ülkede toplamda 150 milyon kişinin balık ihtiyacını karşılıyor. Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde pazar payını hızla arttıran Kılıç Deniz, bu yıl Umman, Suudi Arabistan, Dominik ve Amerika'ya 6 milyon canlı balık ihraç ediyor. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 142 milyon dolarlık ihracat rekoruyla 2016 yılının ihracat şampiyonu ilan edildikleni söyleyen Orhan Kılıç, Mersin'de bünyesine kattığı yıllık 20 bin ton çipura ve levrek üretimi kapasiteli yeni tesisinin de 2018 yılı sonlarında üretime geçmesiyle birlikte, ihracat hacmini daha da arttırmayı planladıklarını belirtti. Kılıç, 'Bize Mersin'de ne kadar alan verilirse Mersin'e o kadar yatırım yapacağız. Norveç 'in yarısı buz deniz olmasına rağmen üretimi daha fazla. Onların açık balık teknolojileri yok. Normalde hükümet tarafından bize destek var ama yetersiz. Norveç gelip, burada balığı yapıp pişiriyor, tanıtımını yapıp potansiyel kazanıyor. Bize imkan sağlansa biz Norveç üretimini geçeriz' dedi.Kılıç, 'Aslında çok başarılıyız, çok iyi üretim yapıyoruz. Ama ülkemizde bunun önemi tam anlaşılamadı. Mersin'de yatırıma yeni başladık. Planımız 100 milyonu aşmak. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Mersin'deki 45 bin tonluk potansiyelin 25 bin tonuna sahibiz' dedi.Kılıç Deniz olarak yıllık 150 bin tonluk balık yemi ve 413,5 milyon adet yavru balık üretimiyle çipura ve levrekte Avrupa birincisi olduklarını kaydeden Orhan Kılıç, 'Bu yıl Türkiye'den Umman, Suudi Arabistan, Dominik ve Amerika'ya uçakla 6 milyon canlı balık ihraç ediyoruz ve bunu başaran ilk Türk firmasıyız' diye konuştu.Yıllık 65 bin ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi olduklarını söyleyen Kılıç, 'Avrupa pazarında yakaladığımız şampiyonluğunu Ortadoğu'da da sürdürmeyi planlıyoruz. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İsrail, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeye balık ihraç ediyoruz. Yeni tesis ağlarımız ile pazar payımızı arttırarak, Ortadoğu pazarında da lider olmayı hedefliyoruz' dedi.1991 yılında 50 ton kapasiteyle faaliyete başladıklarını söyleyen Orhan Kılıç, 'Bugün 65 bin ton deniz balığı, 5 bin ton Alabalık, 150 bin ton balık yemi ve 413,5 milyon yavru balık üretimi ile çipura ve levrekte dünyanın en büyük su ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Türkiye'de üretilen çipura ve levreğin %35'ini ise biz üretiyoruz' diye açıkladı. n Zeynep KayaÜlkemizde üretilen su ürünleri yetersiz olduğunu vurgulayan Orhan Kılıç, dünyanın teknoloji bakımından en iyi ülkesinin Türkiye olduğunu belirterek, 'Balık ürünlerinde Norveç 1., Türkiye 2. sırada ama eskiye göre çok ilerledik. Dört deniz ile çevrili ülkemizde su ürünleri daha fazla olmalıydı. Açık denizde kültür balığı yetiştiriciliği dünyada sadece Türkiye'de var. Balık üretimi her geçen gün artıyor. Arttırmazsak 'Artık üretemiyoruz, bu kadar var' moduna gireceğiz' dedi.Kılıç Deniz'in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç şöyle devam etti: 'Bize kıyılardan yer vermesinler, biz kıyıları istemiyoruz. Bizim yerlerimiz 10 km açıklarda, kimselerin yaşamadığı yerlerde, insanlara zarar vermeden yapmak istiyoruz balık üretimimizi. Türkiye'de su ürünlerinin arttırılması konusunda bir şeyler yapılmalı çünkü Türkiye'nin 2 geleceği var, strateji tarım ürünleri ve turizm. Bunların kıymetini bilirsek ekonomimiz daha iyi olacak' dedi.