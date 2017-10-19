Alan verilirse Norveç üretimini geçeriz

Kılıç, 'Aslında çok başarılıyız, çok iyi üretim yapıyoruz. Ama ülkemizde bunun önemi tam anlaşılamadı. Mersin'de yatırıma yeni başladık. Planımız 100 milyonu aşmak. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Mersin'deki 45 bin tonluk potansiyelin 25 bin tonuna sahibiz' dedi.
Uçakla 6 milyon canlı balık ihracatı
Kılıç Deniz olarak yıllık 150 bin tonluk balık yemi ve 413,5 milyon adet yavru balık üretimiyle çipura ve levrekte Avrupa birincisi olduklarını kaydeden Orhan Kılıç, 'Bu yıl Türkiye'den Umman, Suudi Arabistan, Dominik ve Amerika'ya uçakla 6 milyon canlı balık ihraç ediyoruz ve bunu başaran ilk Türk firmasıyız' diye konuştu.
Yıllık 65 bin ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi olduklarını söyleyen Kılıç, 'Avrupa pazarında yakaladığımız şampiyonluğunu Ortadoğu'da da sürdürmeyi planlıyoruz. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İsrail, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeye balık ihraç ediyoruz. Yeni tesis ağlarımız ile pazar payımızı arttırarak, Ortadoğu pazarında da lider olmayı hedefliyoruz' dedi.
Çipura ve kaya levreğinin %35'ini üretiyoruz
1991 yılında 50 ton kapasiteyle faaliyete başladıklarını söyleyen Orhan Kılıç, 'Bugün 65 bin ton deniz balığı, 5 bin ton Alabalık, 150 bin ton balık yemi ve 413,5 milyon yavru balık üretimi ile çipura ve levrekte dünyanın en büyük su ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Türkiye'de üretilen çipura ve levreğin %35'ini ise biz üretiyoruz' diye açıkladı. n Zeynep Kaya
Kıyıda değil, açık denizde yer istiyoruz
Ülkemizde üretilen su ürünleri yetersiz olduğunu vurgulayan Orhan Kılıç, dünyanın teknoloji bakımından en iyi ülkesinin Türkiye olduğunu belirterek, 'Balık ürünlerinde Norveç 1., Türkiye 2. sırada ama eskiye göre çok ilerledik. Dört deniz ile çevrili ülkemizde su ürünleri daha fazla olmalıydı. Açık denizde kültür balığı yetiştiriciliği dünyada sadece Türkiye'de var. Balık üretimi her geçen gün artıyor. Arttırmazsak 'Artık üretemiyoruz, bu kadar var' moduna gireceğiz' dedi.
Kılıç Deniz'in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç şöyle devam etti: 'Bize kıyılardan yer vermesinler, biz kıyıları istemiyoruz. Bizim yerlerimiz 10 km açıklarda, kimselerin yaşamadığı yerlerde, insanlara zarar vermeden yapmak istiyoruz balık üretimimizi. Türkiye'de su ürünlerinin arttırılması konusunda bir şeyler yapılmalı çünkü Türkiye'nin 2 geleceği var, strateji tarım ürünleri ve turizm. Bunların kıymetini bilirsek ekonomimiz daha iyi olacak' dedi.