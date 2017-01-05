Aliağa'da açılan şirket sayısı arttı

Dev firmalara ev sahipliği yapan Aliağa, 2016 yılını hareketli geçirdi

Petkim, Tüpraş gibi dev firmalara ev sahipliği yapan Aliağa'da açılan firma sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Türkiye'nin birçok bölgesi sıkıntılı günler geçirirken, Aliağa'da açılan firma sayısı 11,5 oranında arttı. Aynı bölgede kapanan firma sayısı da azalma gösterdi. Alınan bilgiye göre kapanan firma sayısı oranı 11,9 oranında azaldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka, ticaret odasına 2016 yılında 181 şirketin kayıt yaptırdığını söyledi. Saka, 2016 yılında 119 firmanın da kaydını sildirme kararı aldığını anlattı.



Aliağa'da açılan şirket sayısında Türkiye ortalamasına göre daha dinamik bir artışın yaşandığını belirten Saka, 2015 yılında Aliağa'da 161 şirket kurulurken, 2016 yılında bu sayının 181'e yükseldiğini söyledi. İlçede kapanan şirket sayısı oranında da azalma görüldü. 2015 yılında 135 şirket kapanırken, 2016 yılında ise 119 şirket kapandı. Bu istatistikeri değerlendiren Saka, ilçede yatırımların yoğunlaştığını ve bunun da sevindirici olduğunu söyledi.



