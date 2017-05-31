Aliağa'nın 12 firması, ilk yüze girdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) açıkladığı üretimden satışlara göre bölgede 2016 yılının 100 büyük firması arasında Aliağa'dan 12 firma yer aldı

Aliağa EBSO'nun açıkladığı 'Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu' listesinde 12 şirketle yer almayı başardı. Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Mesleki Eğitim Kurulu Başkanı Adnan Saka, listenin Aliağa'nın üretimden gelen ekonomik gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu ve Aliağa'nın bu başarısının, ilçenin ekonomik olarak gelişmesine büyük katkı ve moral verdiğini ifade etti. Aliağa'nın mevcut ekonomik ve jeostratejik potansiyeli ile Türkiye'de istihdamın, üretimin ve ticaretin merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Saka, "Bölgemizdeki petrol ve petro kimya endüstrisi, enerji üretimi ve ulusal enerji kapasitesi, demir çelik sektöründeki öncülüğü, organize sanayi bölgesi, ülkemizin doğalgazdaki sigortası olan LNG tesisleri, gemi söküm, liman ve lojistik yatırımları ile Aliağa, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bölgelerin başında geliyor. Aliağa bölge olarak büyük bir yatırım sürecinde. SOCAR'ın rafineri yatırımı bulunuyor. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde(ALOSBİ) bekleyen ve proje aşamasında 40'a yakın yatırım bulunuyor. Kimya ve demir çelik sektörü devamlı kendi bünyesinde yatırımlar yapıyor. Kısacası sanayisiyle, ticaretiyle ve üretimiyle Türkiye'nin göz bebeği ve lokomotifi konumunda" dedi. Bölgenin hızlı bir şekilde 50-100 yıllık bir planlamaya ihtiyacı olduğunu anlatan Saka, "Ayrıca işgücü piyasası ile arz beklentilerinin birbiriyle uyuşmamasından dolayı hem işveren hem de işçi mağdur. Bu noktada mesleki eğitime önem verilmeli. İş ve işçi arz talep konusunun da bu planlama içerisinde yer alması gerekmektedir. Aliağa'da mesleki yeterliliği olan insanların konuşlandırılması, o insanların konut edindirilmesi, eğitimlerinin yapılması ve her türlü sosyal yaşamın bu planlamaya dahil olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.





EBSO'nun açıkladığı en büyük 100 listesinde Aliağa'da üretim ve satış yapan firmaların sıralamaları şöyle: 1- Tüpraş, 2-Petkim, 4- İzmir Demir Çelik (İDÇ), 11- Kocaer Haddecilik, 13- Özkan Demir Çelik, 17- Ravago, 29- İzdemir Enerji, 35- Sun Chemical, 47- Ege Gübre, 61- Viking Kağıt ve Selüloz, 85- Atik Metal, 100- Akın Haddecilik.