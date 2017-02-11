Alım gücü düştü, gram altın dörde bölündü!

Altın fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla vatandaşlar kara kara düşünürken, sektör de çareyi gram altını dörde bölmekte buldu

Yaz sezonu yaklaşıyor. Birçok kişi düğün, sünnet gibi özel günleri için yaz sezonunu bekliyor. Ancak altın fiyatlarındaki yükseliş, düğünlerde altın takma adetini de olumsuz yönde etkiliyor. Düğünde en azından bir çeyrek takmak isteyen vatandaş zor günler geçiriyor. Çünkü bir çeyrek altın bile şuan 242 lira.



Sadece vatandaşlar değil kuyumcular da zor durumda. Altın yükseldikçe vatandaşın alım gücü de düşüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemeraltı kuyumcusu Naci Arığtekin, altının yükselişinin kendilerini de kötü etkilediğini söyledi. Yılbaşından bu yana çeyrek altının 220 TL'den 242 TL'ye yükseldiğini belirten Arığtekin, gram altının da bu süreçte 147 liraya kadar yükseldiğini hatırlattı.



Darphanenin bu yüzden artık gram altının dörtte biri ağırlığındaki ürünleri piyasaya sunduğunu belirten Arığtekin, vatandaşların bu altını da 37 TL'ye alabileceklerini söyledi.