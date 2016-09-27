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    • Alışveriş yaparken dikkat! Bu oyuna gelmeyin

    Marketlerde çeşitli markaların ürünleri vatandaşlara sözde indirimli olarak satılıyor. Ancak yarım kiloluluk ürün için yapılan kampanya, aynı markanın bir kilosundan pahalıya geliyor

    24 Eylül 2016 Cumartesi 10:28
    Alışveriş yaparken dikkat! Bu oyuna gelmeyin
    Bazı marketlerin kampanya adı altında fiyat oyunu yaptığı öne sürüldü. Örneğin iki yarım kiloluk çay için yapılan indirim aynı markanın bir kilosundan pahalıya geliyor.

    Sebze, meyve ve et fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet eden tüketicilere, bazı marketlerin diğer ürün gruplarında da fiyat oyunu yaptığı öne sürüldü. Bir market zincirinde bu konuda yaşadığı tecrübesini aktaran ismini vermek istemeyen bir tüketici durumu şöyle aktardı: "Markette promosyon rafında 20 TL'lik yarım kilo çaydan bir paket daha alırsak, ikincisinin yüzde 50 indirimli olduğu yazıyordu. Yani iki paket yarım kiloluk ve toplamda 1 kiloluk çay 30 TL'ye gelecekti. Oysa aynı markanın 1 kiloluk paket fiyatı bir reyon ötede 26 TL idi. Hemen market görevlisini çağırdım. Kem küm etti. Tüketicilerin bu oyunlara dikkat etmesi şart" dedi.

    TÜKETİCİLER MAĞDUR

    Sabah'tan Özge Yavuz'un haberine göre marketlerin tüketiciyi yanıltan uygulamaları bununla da sınırlı değil. En büyük oyun ise ambalajlı ürünlerde oynanıyor. Ürünün gramajını düşürürken fiyatını aynı oranda indirmeyen birçok market, tüketiciyi mağdur ediyor. Ürünlerin gramajını düşürmeye başlayan marketlerin, fiyatını ise aynı oranda aşağı çekmediği belirtildi.

    VATANDAŞA KUTU OYUNU

    Marketlerde bir de kutu oyunu oynanıyor. Tatlı reyonundan baklava almak isteyen tüketicilere kutu hilesi yapılıyor. İki kutuyu iç içe koyup, tatlıyı da bu kutuların içine koyuyorlar. Burada kutuların ağırlığından yararlanılıyor. Bunun gibi birçok konuda tüketici dernekleri uyarılarda bulunuyor.
    Anahtar Kelimeler: Market, Market Alışveriş

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