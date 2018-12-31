Altın, Ağustos’tan Bu Yana 100 Dolardan Fazla Değer Kazandı

Altın fiyatları Ağustos’ta en düşük seviye olan 1.175 doları gördükten sonra 1.281 dolara kadar yükselerek 100 dolardan fazla değer kazandı. Bu yükselişin belli sebepleri olmakla birlikte başlıca Fed’in sıkı para politikası, Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları ile birlikte dünyadaki küresel büyüme endişeleri, piyasalarda görülen oynaklık ve doların zayıflamasının altın üzerinde direkt etkisi olduğu görülüyor.

Altın fiyatları hala Nisan’daki 1.353 dolar seviyesinin altında bulunuyor ancak Ağustos ayındaki en düşük seviyeden sonra kademeli bir şekilde yükselen altın fiyatları Cuma günü itibariyle 1.281 dolara kadar çıktı ve 2019 öngörülerine göre yükselişin devam etmesi bekleniyor. Yerel altın fiyatlarında ise dolar/TL kurunun sakin seyretmesi ile önemli bir değişiklik bulunmuyor. Gram altın 216 liradan alıcı bulunurken çeyrek altın 357 liradan satılıyor. Buradan anlık altın fiyatlarını görebilirsiniz.

Fed’in sıkılaştırma politikası 2015’ten bu yana devam ediyor ve Fed son faiz artışını Aralık 2018’de gerçekleştirirken ayrıca 2019’da daha önce üç olarak belirlenen hedef faiz artışını ikiye çekti. Ekonomistler açıklamaların yeterince güvercin olmadığını belirtirken potansiyelinin sınırlarında yüksek performans gösteren Amerikan ekonomisinin yavaşlaması beklentileri arttı. Ekonomi yavaşlarken Fed’in 2019’da faizleri daha da yükseltmesi ise beklenmiyor.

Diğer taraftan ABD - Çin arasındaki ticaret savaşı küresel gerginliği yıl boyunca artırdı. G20 zirvesine kadar yüksek seyreden ticari tansiyon 90 günlük ateşkes ile birlikte düşse de iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor. Avrupa Merkez Bankası aylık ekonomi bülteninde ticaret savaşının etkileri henüz pek görülmese de bunun 2019’da daha fazla hissedileceğine dair endişelerini belirtti. Amerika’da açıklanan son güven endeksi verilerinde son üç yılın en büyük düşüşünün görülmesi ise büyüme endişelerini bir anlamda haklı çıkarıyor.

Küresel büyümede yavaşlama beklentileri ile birlikte jeopolitik gerginlikler piyasaları da vurdu. Eylül ayında zirveyi gören Amerikan piyasaları 2018’in son çeyreğinde %10’un üzerinde değer kaybetti. MarketWatch verilerine göre S&P 500 son üç ayda %14,59 kayıp gösterirken Dow Jones’da bu kayıp %12,49 oldu. En büyük düşüş %18,19 ile Nasdaq’ta görüldü. Son dönemde ise politik risklerde görülen artışla birlikte oynaklığın daha da arttığı görülüyor. Aralık ayı faiz artışından sonra Başkan Trump’ın Fed Başkanı’na yönelik eleştirilerini artırması ve Powell’ı kovacağı söylentilerinin çıkması piyasalarda keskin satışlara neden olmuştu.

Amerikan hükümetinin ise bir haftadır kısmi olarak kapalı olması yatırımcıların risk iştahının azalmasına neden oldu ve riskli varlıklardan kaçınan yatırımcılar altın gibi güvenli liman varlıklarına yöneldi. Temsilciler Meclisi’nin yeni yılda Demokratların kontrolüne geçmesi sonrası ise politik krizin derinleşebileceği düşünülüyor. Bu gelişmelerle birlikte doların zayıflaması sonrasında finansal ve politik risklere karşı bir korunma aracı olarak kullanılan altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselerek 6 ayın zirvesine çıktığı görülüyor.