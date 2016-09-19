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    • Altın haftaya yükselişle başladı

    Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlayarak 126 liranın üzerine çıktı

    19 Eylül 2016 Pazartesi 11:29
    Altın haftaya yükselişle başladı
    Altının onsu, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde yükseliş eğiliminde hareket ederek 1.318 doları aşarken, gram altın da buna bağlı olarak 126 liranın üzerine çıktı.

    Gram altın fiyatı saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 126,1 lirada bulunurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 207, Cumhuriyet altını 843 liradan satılıyor.

    AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü beklentinin üzerinde gerçekleşen ABD enflasyonunun emtia fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu belirterek, bu verinin Fed'in faiz artırımını tekrar gündeme getirebileceği öngörüsünde bulundu.

    Fed üyelerinin şahin tonda açıklamalarının altının ons fiyatındaki satış baskısını hızlandırdığını ve cuma günü 1.306 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, "Altının ons fiyatında yaşanan satış baskısının devam edip etmeyeceği bu haftaki Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında belli olacak. Bugün ve yarın dolar endeksinde kâr satışları beklediğimizden, altının gram fiyatında yaşanan düşüşler bizim için sürpriz olmayacaktır." dedi.

    Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.310-1.320 dolar ve gram fiyatında 125-126 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceğini öngördü.
    Haber Kaynağı: AA
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