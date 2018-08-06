Altın yükselişe geçti!

Son 17 ayın en düşük düzeyine inen altın fiyatları toparlanışa geçti

Altın yükselişe geçti!
06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:47

Gümüş yüzde 0.60 düşüşle 15.37 dolardan, altın yüzde 0.26 düşüşle 1,220 dolardan, bakır yüzde 1.25 düşüşle 2.729 dolardan, platin yüzde 0.43 düşüşle 833.3 dolardan, paladyum yüzde 0.06 artışla 908.4 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 200 liraya, çeyrek altın 324 liraya, Cumhuriyet altını da 1,313 liraya döndü.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.44 düşüşle varil başına 73.13 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.42 düşüşle 68.67 dolardan işlem görüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altın #altın fiyatları
Önceki Haber
Sıcak havaya aldırmadan sokakta müzik yapıyolar
Sonraki Haber
İzmir'den Manisa'ya gidecek olanlar dikkat!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.