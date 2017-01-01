Altına yatırım yapanlar 2016 yılını kârlı kapattı

Altına yatırım yapanlar için 2016 yılı kâr yılı oldu. Altın yatırımcısı 2016 yılında yüzde 32 kazanç sağladı

Altının gramı 2015 yılını 99,54 liradan kapatmıştı. Altın 2016 yılını ise 130,42 liradan kapattı. Bu durumda altın yatırımcısına yüzde 32 kazandırmış oldu.



2016 yılında dünyada endişe yaratan gelişmeler piyasalarla dalgalanmaya neden oldu. Bu yüzden yatırımcı 'güvenli liman' olarak bilinen altına yöneldi. 2016 yılı boyuncu altın üst üste rekor kırdı. Fiyat artışları ile Cumhuriyet altını fiyatı 900 TL olurken, yarım altın ise 442 TL'ye alıcı buldu. Yükseliş nedeniyle çeyrek altın ise 221 TL'ye kadar yükseldi.



Konuyla ilgili açıklama yapan AA Finans Analisti İslam Memiş, 2016 yılında altına yatırım yapanların kazandığını ve 2017 yılında da en çok kazandıran yatırımın altın olacağını söyledi.



Altının ons ve gram fiyatında düşüşlerin devam edeceği öngörüsünde bulunan Memiş, sözlerine şöyle devam etti: "Teknik olarak altının ons fiyatı 1.110-1.080 dolar seviyelerini test etmeden yükseliş trendine başlamayabilir. Altının gram fiyatı ise 125-122-120 lira seviyelerini test etmeden yükseliş trendine başlamaz diye tahmin ediyoruz."