Altında 4 taksit düzenlemesi yürürlükte

BDDK kurul kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı.

Altında 4 taksit düzenlemesi yürürlükte
29 Mart 2019 Cuma 10:40

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi.

BDDK açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27 Mart 2019 tarihli ve 8314 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

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