Angus'tan beklediği verimi alamayan hükümet şimdi hayvancılığı teşvik etmek için dana ithalatına kapı açtı. Şimdi ithal edilen Brangus cinsi besilik danalar 3/8 Brahman ırkı, 5/8 Angus ırkı karışımı, ABD'de geliştirilmiş bir sığır cinsinin danaları.



Anguslar doğal şartlarda yaşamaya, sıcak ve nemli havaya alışmış, taze ot ile beslenen, açıkta dolanmak isteyen hayvanlar. Bizim ülkede ahırda, sanayi yemiyle beslenince ne yapacaklar bilinmiyor. Halkımızın etlerinin tadını beğenip beğenmeyecekleri de bilinmiyor. Brangus ithalatı Bakanlar Kurulu'nun 400 bin baş besilik sığır ithalatı için görevlendirdiği Et ve Süt Kurumu'nun izni ile başladı. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği, besicilerden talep topladı. Brangusların ilk partisi olarak İzmir Limanı'na 17 bin hayvan geldi. 72 bin havyan daha geliyor. Yıl sonuna kadar besilik hayvan ithalatının 200 - 250 bin hayvana ulaşması bekleniyor.

Kasaplar Odası Başkanı Yücelmiş: Biz yerli eti tercih ediyoruz

Türkiye'nin et açığını kapatmak amacıyla hükümetin kesime hazır canlı hayvan ithal etmesi bayram sonrası da devam ediyor. En son hayvan ithalatına kadar yurtdışından getirtilen ve ülkeye uyum sağlayamayan Angus cinsi besilik sığır yerine 17 bin Brangus cinsi sığır ithal edildi. Uzmanlar büyük et üreticilerinin ithal edilen hayvanlar ile rahatlayacağını dile getirirken Kasaplar Odası ise kasaplarda Brangus cinsine ait et satılmayacağını belirtti.

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, İzmirli kasapların ne Angus ne de Brangus'u dükkandan içeri sokmadığını ve sokmayacağını dile getirdi. Kasaplar odası olarak kasapların müşterilerin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Başkan Yücelmiş, yerli hayvan kullandıklarını söyledi. Yücelmiş, 'Brangus'a baktığımızda et olarak iyi verim veren bir hayvan olduğunu görüyoruz ama biz yerli hayvan kullanıyoruz. İthal hayvanları büyük sanayiciler tercih ediyor. Biz bunu tercih etmezdik. Zaten müşterilerimiz de tercih etmiyor. Tabii ithal hayvan ülkemize faydalı olur. Sanayici hayvan ihtiyacını buradan karşılar. Böylelikle piyasa da rahatlar. Biz de yerli ırkları daha ucuza alır müşterilerimize sunarız' dedi.

Tat farkı yok

Konuyu değerlendiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman, bu türün ilk defa Türkiye'ye geldiğine dikkat çekti. Hükümetin Angus'tan vazgeçmesinin ise dünya et piyasasının Angus'a yönelmesi ve bu cinsin fiyatlarının artmasıyla Angus'tan melezlendirilen Brangus'un ithal edildiğini söyledi. Arman, 'İlk defa Brangus cinsi sığır Türkiye'ye gelecek. Beslenme döneminden sonra iyi mi kötü mü olduğu ortaya çıkacak. Sonuçta ülkenin ucuz ve kaliteli besilik hayvana ihtiyacı var. Hükümet de nerede ucuz ve bol miktarda buluyorsa oradan ithal etmeye çalışıyor. Biz de bu yaklaşıma katılarak en ekonomik ve verimli hangisiyse onda karar kılmanın faydalı olduğuna inanıyoruz' dedi. Arman, Angus ya da Brangus cinsi sığırların lezzet ve kalite bakımından diğer etlerden çok büyük farkı olmadığını da belirterek, 'Angus'un mera hayvanı olduğu doğru ama çiftliklerde de yemle gayet güzel besleniyor. Bizim otumuzu, ürünlerimizi yiyiyor. Bir tat olarak burada yetişen etlerden bir farkı yok. Öyle ya da böyle ülkemizin besilik hayvana ihtiyacı var' diye konuştu.

Brangus cinsi sığırlar, 250 işletmeye gönderildi

17 bin hayvan, gümrük vergisine tabi olmadan ülke genelindeki 250 işletmeye gönderilmeye başlandı. Brangus cinsi sığırlar ortalama olarak kilosu 3.9 dolardan ithal edildi. Genel olarak:

- İthal dananın 12 aylıktan küçük, 300 kg'dan hafif olması gerekiyor. İthal dananın en az 120 gün beslendikten sonra kesime gönderilmesi bekleniyor.

- Kaliteli etlik dana iyi beslenirse et ağırlığı günde ortalama 1.250 gr artıyor. 14 - 16 aylık et inekleri 450 - 600 kg canlı ağırlığa sahip oluyor.

- Besicilerin sorunu, mera olmaması, yemlerini kendileri üretememesi nedeniyle hayvan hazır besi yemiyle sığırları beslemeleri. Besi yeminin kilosu şimdilerde 1 TL dolayında. Bir et sığırı 1 kg et kazanması için günde 6 kg yem yiyor. Bir et hayvanının günlük fabrika yemi tüketimi 7.6 kg dolayında.

- Karkas kalitesi ve mermerleşme (yağın et içerisinde dengeli dağılımı) yönünden dünyada tercih edilen ve birçok ülkede "Angus eti" özel damgasıyla satılan Angus etini halkımız beğenmedi. Angus besleyenler mutsuz oldu. Anguslar ülkemizi sevmedi. Çünkü Angus doğal şartlarda merada taze ot yiyen bir hayvan. Biz ise ahırlara kapattık. Yemle besledik.