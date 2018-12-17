Antalya aralıkta rekor kırdı!

Antalya, 2018 yılında ocak dışındaki tüm aylarda çift haneli büyüme gerçekleştirerek rekor kırdı. Aralık ayının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 70 artış yakalayan Antalya, tüm zamanların en iyi Aralık ayı rakamlarına ulaştı

2015 yılının son döneminde başlayan ve 2016'da dibe vuran Antalya turizmi, 2017'deki toparlanma sürecinin ardından turist sayısı bakımından 2018'de tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1-16 Aralık tarihleri arasında Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı 75 bin 460 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 44 bin olan turist sayısındaki artış oranı yüzde 70 olarak kaydedildi. 2018 öncesindeki dönemde tüm rekorları elinde bulunduran 2014 yılının aynı dönemine göre de yüzde 3.3'lük artış gerçekleşti.

11 AYDIR ÇİFT HANELİ BÜYÜDÜ

16 Aralık 2018 tarihi itibariyle sadece Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı ise 12 milyon 589 bine ulaştı. Gazipaşa-Alanya Havalimanı, kruvaziyer turizm ve başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerden transit veya karayoluyla gelen turistler de hesaplandığında 13 milyon rakamını aşan Antalya'da, bu yıl sadece Ocak ayında yüzde 8 tek haneli büyüme olurken diğer bütün aylar çift hane ve rekor büyüme rakamlarına ulaştı.

Antalya Havalimanı aylar, büyüme oranları ve turist sayıları ise şu şekilde kaydedildi:

Ocak ayında yüzde 8 büyüme gerçekleşirken, 90 bini aşkın turist şubatta yüzde 19 büyüme, 101 bin turist, martta yüzde 47 büyüme 265 bin turist, nisanda yüzde 35 büyüme, 688 bin kişi, mayısta yüzde 48 büyüme, 914 bin kişi, haziranda yüzde 33 büyüme, 1 milyon 923 bin kişi geldi. Temmuzda yüzde 21 büyüme ile 2 milyon 170 bin turist ağırlanırken, ağustosta yüzde 18 büyüme, 2 milyon 86 bin kişi, eylülde yüzde 23 büyüme, 1 milyon 895 bin kişi, ekimde yüzde 37 büyüme, 1 milyon 377 bin kişi, kasımda yüzde 77 büyüme, 277 bin kişi geldi. Toplamda ise 11 ayda 12 milyon 513 bin turist gelirken ortalama yüzde 33 büyüme gerçekleşti.