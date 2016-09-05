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    • Antalya bayramda yüzde 100 doluluk bekliyor

    Hükümetin Kurban Bayramı tatilini 9 gün ilan edilmesiyle okullar açılmadan son tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, başta Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege sahillerindeki otellere talep patlaması yaşattı. Sektör temsilcileri, bayram döneminde yüzde 100 doluluğa ulaşılacağını açıkladı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 10:45
    Antalya bayramda yüzde 100 doluluk bekliyor
    Bu yıl 11- 15 Eylül tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatili, sonrasındaki 16 Eylül Cuma gününün de resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte 9 güne çıkartıldı. 10-18 Eylül tarihleri arasını kapsayan 9 günlük bayram tatili, deniz-kum-güneş tatili için okullar açılmadan önceki son fırsat olduğundan Akdeniz ve Ege sahillerindeki birçok otel şimdiden rezervasyonlarını doldurdu.

    Kurban Bayramına yönelik iç pazar talebinin çok iyi gittiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, sayıların çok iyi olduğunu söyledi. Bayram döneminde sahillerdeki otellerin büyük bölümünün dolacağını anlatan Osman Ayık, 9 gün olarak açıklanmasının da olumlu etki yaptığını kaydetti. Ayık, Kurban Bayramı dönemindeki doluluğun yüzde 100'e yaklaşacağını dile getirdi.

    'TALEPTE YOĞUNLUK ANTALYA'YA YÖNELİK'

    Kurban Bayramı nedeniyle iç pazarda ciddi hareketlilik yaşandığını belirten Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Yusuf Hacısüleyman da şunları söyledi:

    "Ama sonuçta tatil geç açıklandığı için 9 günlük tatilden bahsetmek mümkün değil. Turizm açısından 9 gün olmadı. Resmi tatil veya idari izinler, ara günlerin tatil edilmesi her yılın 1 Ocak gününde açıklanmalı ki turizm ekonomisi bundan yarar görsün. İnsanların planlarını ve hedeflerini o tarihlere göre önceden yapmaları hem kendileri için de erken rezervasyon avantajı sağlayacaktır. Tabi ki henüz karar vermeyenler için yer var. Talepte yoğunluk ise bölge olarak Antalya'ya yönelik."

    9 günlük tatil kararı açıklandıktan sonra rezervasyonların tekrar hareketlendiğini dile getiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ali Kızıldağ ise özellikle önümüzdeki iki haftalık süreçte tekrar hızlı bir ivme kazanacağını belirtti. Kızıldağ, "Umuyorum Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da sektörü güldüren bir rezervasyon akışı yaşarız. Şu an talepler iyi gidiyor" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Antalya, Antalya Turizm, Kurban Bayramı Tatil

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