Antalya rekor kırdı: 10 milyonu geçti

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 47 bin 672 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 artış oldu. En iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de havayoluyla gelen turist sayısı 621 bin artış gösterdi

Turizmin başkenti Antalya, 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor ve rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Mayıs ayının ortasından itibaren kent turizmi tarihinin en yüksek rakamına ulaştığı 2014 yılının da çok üzerindeki gelen türist sayısı, sektörü sevindiriyor. Vali Münir Karaloğlu'nun, yılbaşında 14 milyon hedefi koyduğu Antalya, 14 Eylül Cuma günü itibariyle 10 milyon barajını aştı.

Yılbaşından beri, yaklaşık 8.5 aylık süreçte Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı aracılığıyla kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 47 bin 672 kişiye yükseldi. Turistlerin 9 milyon 784 bin 959'u Antalya Havalimanı'na, 262 bin 713'ü Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 25 ARTIŞ

Havayoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösterdi. Turizmde bugüne kadarki en iyi dönem olan 2014 yılının aynı dönemine göre ise turist sayısındaki artış 621 bin kişi oldu. En kötü yıl olan 2016'nın aynı dönemine göre ise havayoluyla gelen turist sayısı, neredeyse iki katından fazla artış gösterdi, 5 milyon 268 bin kişi daha fazla turist geldi.

Eylül ayının da tarihin en yüksek rakamlarını gördüğü bu yıl, 14 günlük dönemde gelen toplam turist sayısı 920 bin 391 kişi olurken, geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 23 olarak kaydedildi.

RUSLAR İLK SIRADA

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasındaki 8 aylık döneme göre belli olan turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı Ruslar aldı. Maldivlerden Hong Kong'a, Fildişi Sahili'nden Dominik'e dünyaca ünlü turizm merkezlerinden dahi turistin geldiği Antalya toplam 175 ülkeden turist ağırladı.

İlk sırada ise 3 milyon 367 bin kişiyle Rusların yer aldığı listede, 1 milyon 441 bin kişiyle Almanlar ikinci oldu. Ukrayna'dan 537 bin, İngiltere'den 440 bin, Hollanda'dan 289 bin, Polonya'dan 287 bin, Kazakistan'dan 192 bin, Romanya'dan 153 bin, Belçika'dan 144 bin, Danimarka'dan 135 bin, Beyaz Rusya'dan 126 bin, İsrail'den 124 bin, Çekya'dan 121 bin, İsveç'ten 113 bin şeklinde 100 bin ve üzeri turist gelen ülkeler sıralandı.