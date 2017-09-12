Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu aştı!

Turizmde bu yıl 10 milyon hedefinin konulduğu Antalya'da 11 Eylül tarihi itibariyle 8 milyon barajı da aşıldı. Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla gelen turist sayısı 11 Eylül'de 8 milyon 133 bin 812'ye ulaştı

Turizmde Rusya'da uygulanan charter yasağı ve AB ülkeleriyle yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle 2014 ve 2015 yıllarında 12 milyona kadar yükselen turist sayısı, 2016'da 6.5 milyon kişiye kadar geriledi. 2016'nın son çeyreğinde Rusya'nın yasağı kaldırması üzerine Rus pazarında başlayan talep artışı 2017 yılında rekor seviyelere yükseldi. Rusya'nın yanı sıra diğer BDT ülkelerinde de ciddi talep gören Antalya, 11 Eylül itibariyle 8 milyon barajını da aşmayı başardı. 11 Eylül itibariyle Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı toplamı 8 milyon 133 bin 812 olarak açıklandı. Eylül ayında Antalya'ya gelen turist sayısı 11 günde 600 bini aştı.



10 MİLYON HEDEFİ



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve kentin turizm sektörü temsilcilerinin de 2017 yılı için hedef koyduğu '10 milyon turist' rakamına çok yaklaşıldı. Ağustos ayı sonu itibariyle kentteki iki havalimanı aracılığıyla toplamda 7.5 milyon kişiyi rakamın 8 milyon barajını da aşması sektörü sevindirdi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak-11 Eylül tarihleri arasında Antalya Havalimanı'na 7 milyon 556 bin 222 turist geldi. Gazipaşa Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre ise, Gazipaşa Havalimanı'na 1 Ocak-11 Eylül tarihleri arasında toplam 577 bin 590 turist geldi. Antalya'ya gelen turist sayısındaki artışın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 olduğu kaydedildi.



RUSLAR İLK SIRADA



Kente gelen 8 milyonu aşkın turistin yaklaşık 3 milyonunu oluşturan Ruslar, yüzde 35'e yakın oranla ilk sırada yer alıyor. Kötü geçen yıla göre de düşüşün devam ettiği Antalya'nın en büyük iki pazarından Almanya ise toplam turist sayısında 1 milyon kişiyi aştı, ancak geçen yıla göre yüzde 21 oranlarında düşüş seyrediyor. Geçen yıldan itibaren büyük yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yıl Antalya turizminde en çok paya sahip üçüncü ülke. İngiltere pazarı ise bu yıl ilk defa ağustos sonu itibariyle artıya geçti.



YÜKSELEN VE DÜŞEN ÜLKELER



Antalya turizminde bu yıl Rusya, Ukrayna ve İngiltere'nin dışında artış gösteren ülkeler, en çok turist gönderen sıralamasıyla Kazakistan, Beyaz Rusya, İsrail, Polonya, Romanya, İran, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Litvanya, Fransa, Macaristan, KKTC ve İtalya. Almanya dışındaki en çok turist gönderen ülkeler sıralamasına göre bu yıl düşüşün devam ettiği Avrupa ülkeleri Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç, Avusturya, Finlandiya ve Slovenya oldu.



FİYATLAR SEVİNDİRMİYOR



Turist sayısındaki bu sevindirici artışa karşın fiyatlar konusunda aynı durum söz konusu değil. 2016'nın olumsuz etkileri nedeniyle 2017 yılı fiyatlarında ciddi düşüş kaydedildi. Sektör, yoğun geçen yaz dönemi ardından önümüzdeki yıldan itibaren turist sayılarında olduğu gibi fiyatlar konusunda da 2014-15 yılları düzeyine yükselmeyi hedefliyor.