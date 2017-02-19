Ar-Ge ve teknoloji fonları tek elden dağıtılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim, sanayi ve teknoloji halkalarını birleştirecek yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirterek, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Cumhurbaşkanına sundukları bu yeni modelde kamunun araştırma, geliştirme ve teknoloji için özel sektöre yapacağı fonlamanın tek kaynaktan bütçeleneceğini, bunun için de üst karar merci olarak Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu oluşturulacağını söyledi

Özlü, İzmir'de Konsolosluk Erkanı Üyeleri Derneğince düzenlenen kahvaltıda konsolos ve fahri konsoloslarla bir araya geldi.

Geçen yılın dünya ve Türkiye için çok başarılı geçmediğini, küresel güvenlik sorunları ve terörist faaliyetlerin ağırlık kazandığı bir yıl olduğunu belirten Bakan Özlü, güvenlik sorunlarının ekonomiyi de etkilediği ifade etti. Bakan Özlü, Türkiye'nin sorunlarının küresel tarafı da bulunduğuna işaret ederek, hükümetin ekonomi, güvenlik ve işsizlikle ilgili konularda ciddiyetle çalıştığını, Bakanlar Kurulu'nun her toplantısında bu konuların detaylı olarak görüşüldüğünü ifade etti. Hükümet olarak geçen dönemde Varlık Fonu, Bireysel Emekilik Fonu, KOBİ destekleri gibi reform niteliğinde kararlar aldıklarını aktaran Bakan Özlü, bu kararların sonuçlarının yılın ilk yarısında topluma ve piyasalara yansıyacağını söyledi.



Öngörülen bir büyüme



Türkiye'nin geçen senenin ilk 2 çeyreğindeki büyümesinin birçok ülkenin önünde olduğuna dikkati çeken Özlü, 3'üncü çeyrekte daralma olduğunu, bunda iş dünyasının 'önümüzü görelim' yaklaşımının etkili olduğunu ifade etti. Son çeyrekte ise bu yıla ilişkin olumlu bir beklentinin ortaya çıktığını anlatan Özlü, 'Dolayısıyla 2017 yılında Türkiye'nin orta vadeli planda öngörülen oranlarda bir büyüme yakalayacağını düşünüyoruz' dedi.



Yapısal reformlar



Bakan Özlü, bu dönemde yapısal reformlarda ısrarcı olacaklarını dikkat çekerek, bu reformlardan birinin de Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olmasına yönelik dönüşüm çalışmaları olduğuna işaret etti. Bu konularda genelde TÜBİTAK merkezli bir dönüşüm programından bahsedildiğini, ancak çalışmaların sadece TÜBİTAK'ı kapsamadığını, kamunun teknoloji üretmede özel sektöre vereceği destekleri tek çatı altında toplayan bir dönüşüm üzerinde çalıştıklarını kaydeden Özlü, şu bilgileri verdi: 'Bilim, sanayi ve teknoloji denilen 3 halkayı ilişkilendirmek üzerine bir politikayı benimsiyoruz. Birinin çıktısı öbürünün girdisi olsun. Bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir çevrimi prensip olarak benimsiyoruz. Bu kapsamda 6 ay süren bir çalışma yaptık. Yeni modeli Bakanlar Kuruluna, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yeni modelin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Önemsediğimiz nokta, bilim, teknoloji ve sanayi politikalarının müştereken belirlenmesi. Üçünün birbirini tamamlaması, birbirinin girdisi ve çıktısı olmasını öngörüyor. Araştırma Geliştirme Fonu olacak. Amacımız araştırma, geliştirme ve teknoloji faaliyetlerine daha fazla kaynak oluşturmak. Araştırma geliştirmeye harcadığımız bedel GSMH içinde yüzde 1,06 seviyesinde. Bunu yüzde 2'ye, 2023'e kadar yüzde 3 çıkarmayı hedefliyoruz.'



İzmir'de 31 Ar-Ge merkezi var



Sanayinin desteklenmesi noktasında üzerinde çalıştıkları Üretim Reform Paketini de tamamladıklarını, gelecek hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunacaklarını dile getiren Özlü, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonrası bu paketin hayata geçirileceğini bildirdi. Yaklaşık 71 madden oluşan paketin geçen yıl çıkarılan Ar-Ge Reform Paketi'ni tamamlayacağına işaret eden Bakan Özlü, şunları kaydetti: 'Bu sene çıkaracağımızın adı ise Üretim Reform Paketi. İki kanatlı bir kuş gibi düşünün. Geçen sene çıkardığımız Araştırma Geliştirme Reform Paketinde çok sayıda teşvik, destek mekanizmasını uygulamaya koyduk. Araştırma geliştirme merkezi sayısı şu anda 376. İzmir'de 31. Bunu bu yıl içinde bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Sanayicilerimizin Ar-Ge merkezi kurmalarını teşvik edeceğiz. İlk aşamada sayıyı 500'e, akabinde bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz ortak çalışma var, organize sanayi bölgeleri içinde teknik kolej olarak adlandırdığımız okullar açacağız.'



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