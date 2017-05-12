Araç kiralama arama motoru çıktı!

Araç kiralamanın öneminin farkında olan herkes, şunun da farkındadır: En iyi araç, en iyi oto kiralama firmasından kiralanır! Bu kaidenin mutlak doğruluğunun olduğunu biliyoruz ve bu nedenle Türkiye’nin en iyi rent a car firmalarını bir araya getiren ve yeni nesil teknolojiyle araç kiralama hizmetini güçlendiren https://vivi.com.tr/ ile araç kiralamayı güvenilir, hızlı ve ekonomik hale getiriyoruz. Güçlü müşteri hizmetleri birikimi ve her şeyin online olarak yönetilebildiği işleyişle oturduğunuz yerden araç kiralamanın keyfini yaşayın!



Vivi ile nasıl araç kiralanabilir?

Öncelikle şunu ifade edelim. Vivi, bir araç kiralama hizmeti sunan şirket değildir. Aksine, Türkiye’deki en iyi ve güvenilir hizmet sunan rent a car firmalarını bir araya getiren pazaryeridir. Üstelik bunu üstün bir teknoloji kullanarak yaptığı için en uygun fiyat imkanlarından yararlanmanızı sağlar. Bunun içinse yapmanız gereken 4 adım vardır.

Araç kiralanacak tarih ve bölgeyi belirlemek, Listelenen araçlar içerisinde uygun olanı seçmek, Aracı sürecek kişi bilgilerini girmek, Ön ödeme yapmak,

Bu 4 aşama neticesinde araç kiralama hizmetiniz güvenli bir şekilde tamamlanmış olur. Planlarınızda herhangi bir değişiklik olması halinde ise, ücretsiz iptal veya değişiklik yapabilirsiniz.

Araç kiralaması yapmak için tıklayın.

Vivi, en iyi oto kiralama firmalarına mı sahiptir?

İyi bir hizmetin mümkün olabilmesi için her şeyin pürüzsüz olmasını sağlamak gerekir. Bu nedenle Vivi, Türkiye’de hizmet sunan tüm oto kiralama firmalarının resmi evraklarının eksiksiz olmasına, aynı zamanda da araç bakımlarına önem vermelerine ve müşterilerine yönelik memnun edici tutumlarının bulunmasına azami dikkat eder. Bu kriterler eşliğinde binlerce müşterinin en uygun fiyattan ve güvenli şekilde araç kiralamasını mümkün hale getirmiştir.



Vivi ile elde edilecek bazı avantajlar

Vivi rent a car üzerinden yapılacak araç kiralama işlemlerinde elde edilecek avantajların başında, fiyat geliyor. Yüzlerce firma arasından en uygun fiyata sunulan aracın seçilerek hemen rezerve edilebilir. Ayrıca, tüm iptal ve değişim işlemleri online olarak yapılabiliyor. Vivi üzerinden araç kiralayan kişilerin her türlü sorunda tek muhatabı Vivi’dir. Her araç kiralama işleminde artı puan kazanma fırsatı, kampanya ve değişik fırsatlardan yararlanma avantajı da Vivi müşterilerine sunulanlar arasında yer alıyor.

Erken rezervasyon fırsatları

Erken rezervasyon yaparak fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Günlük araç kiralama firmalarının bir arada olduğu vivi’yi kullanıp detaylı araştırma yapmanız mümkün. Bayramlar için önceden rezervasyon yapmalısınız, araçlar çok çabuk tükeniyor.