Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin fiyatında ise şu an için bir değişim beklenmiyor

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin pompa fiyatında yeni bir indirim daha bekleniyor.

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatında ise şuan için bir değişim beklenmiyor. İstanbul'da motorinin litresi ortalama 6 liradan, benzinin litresi ise 6 lira 14 kuruştan satılıyor.

Otogazın litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruşluk indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim otogazın pompa fiyatlarına yansıyacak.