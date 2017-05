Arçelik, ilk yeni nesil mağazasını İzmir'de açtı

Arçelik, Türkiye'deki ilk yeni nesil mağazasını İzmir'de açtı. Açılışta konuşan Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, İzmir'in her zaman yenilikleri öncülük ettiğini söyleyerek, "Teknoloji konusunda da ülkemize örnek olan İzmir'de bu mağazayı açmanın gururunu yaşıyoruz" dedi

İzmir'in Balçova İlçesi'ndeki Asmaçatı AVM'de yer alan, işletmeciliğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun oğulları Çağdaş Kocaoğlu ve Ulaş Kocaoğlu'nun yapacağı mağazanın açılışına Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ev sahipliği yaptı. Açılışa İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile firma yöneticileri katıldı.



YENİ MAĞAZACILIK ANLAYIŞI İZMİR'DEN BAŞLADI



MAĞAZADA MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖN PLANDA

Açılışta konuşan Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, teknoloji yle günlük yaşamın bir arada olduğu, bir yandan mutfakta yemekler hazırlanırken bir yandan da o lezzetlerin yapıldığı ürünlerin satıldığı yeni nesil mağazacılık anlayışını İzmir'de başlattıklarını söyledi. Toplam bin 50 metrekarelik alanda kurulan mağazada 12 kişilik istihdam sağladıklarını açıklayan Bulgurlu, açılacak yeni mağazalarla bu sayının daha da artacağını aktardı. Türkiye'nin en teknolojik markası olduklarını belirten Bulgurlu, "Artık günümüz şartlarına uygun yeni bir mağaza anlayışına ihtiyaç vardı. Gençlerin mağazalarımızı daha sık ziyaret edip burada yeni ürünleri tanımasını, yakından incelemesini istiyorduk. Bu nedenle 3 boyutlu yazıcılardan drone'lara kadar her türlü ürünü deneyip ona göre karar almalarını istiyorduk. Bunu da İzmir'den başlattık" dedi. Bu mağazanın tüm Türkiye'de önemli bir dönüşüm başlatacağını dile getiren Bulgurlu, dijital dünyanın sunduğu tüm imkanları, müşteri deneyiminin bir parçası haline getirdiklerine dikkat çekti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise 40 senedir beyaz eşya sektöründe bulunduğunu, 1981 yılından bu yana da Bornova'da Arçelik bayiliği yaptığını hatırlatarak, "Fakat belediye başkanı olunca bu mağazaları iki oğluma devrettim. Artık bayrağı onlar taşıyor. Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya, küçük ev aletleri ve televizyon markası olan Arçelik'e böyle bir yatırımı İzmir'e kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Vali Erol Ayyıldız ise açılan işyerleriyle istihdam da sağlandığına değindi. Her zamanın kendine ait hayırları olduğunu söyleyen Vali Ayyıldız, "Günümüzde bu hayır, istihdamı arttırmaktır. Bu açıdan Arçelik ve Koç ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar vasıtasıyla İzmir çalışma hayatı renklenecek, kentimizin bereketi artacak" diye konuştu.Dijital öğelerin kullanıldığı mağazanın girişindeki ekranda kablosuz internet bağlantısı yapacak olan ziyaretçiler, ihtiyaçlarına göre cep telefonları tarafından bilgilendirilip, yönlendirilecek. Mağaza içindeki 5 farklı deneyim alanında her kategorideki ürün denenebileceği mağazada isteyen kahve makinesini denerken, isteyen de 3 boyutlu yazıcıda tasarımlarını yapabilecek. Mağazada ayrıca dünya üzerinde satılan tüm yeni ürünlere de yer verilecek.