Arda Turan'ın deri tanıtımına etkisi olmadı

Deri piyasasında ayakkabının en iyi seviyede olduğunu belirten Deri ve Deri Mamülleri Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, deri konfeksiyonu ihracatında ciddi bir düşüş yaşandığını dile getirdi. Zandar, Arda Turan'ın oynadığı deri tanıtım gurubunun işe yaramadığını belirterek, 'Arda'nın etkisi var mı, yok mu tartışılır' dedi



Konfeksiyon sıkıntılı

Talep düştükçe ihracat rakamları da indi

İspanya'ya ihracat

Ülke deri ile özdeşleşti

2017 zor bir yıl

- Ayakkabı, deri , saraciye (çanta-cüzdan) ve deri konfeksiyonu olarak 4 alt gruba ayrılan dericilik sektörü, birbirinden sert çizgilerle piyasada yer buluyor. Geçtiğimiz yıllarda dericilik ihracat ında ciddi düşüşler yaşanmakla beraber, ayakkabı ihracatı iyi gidiyor. Türklerle özdeşleşen dericilik sektöründe deri konfeksiyonu alanında düşüş yaşansa da, ayakkabı ihracatı konfeksiyon ihracatındaki düşüşün yerini dolduruyor. Dericilik sektöründeki ihracatın, eskiye oranla daraldığına dikkat çeken Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, 'Türkiye'de bütün deri tanıtım gurubu kapandı, tanıtım yapamıyoruz. Böylece bütçemizi kaybettik. Bu bizim için negatif oldu. İyi bir tanıtım gurubuyduk, yoğun ses getiriyorduk. Tanıtımla alakalı çok iş yapamıyoruz ama fuarlarla, heyetlerle bir şekilde sektörde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bölünürsek hiçbir şey organize edemeyeceğiz, o yüzden birlikte olmamız gerekiyor' diye konuştu.Dericilik piyasasında en büyük düşüşün deri konfeksiyonu alanında olduğunu söyleyen Zandar, 'Ayakkabı ve deri üreticilerinde sıkıntı yok, iyi çalışılıyor, ihracat bazında sağlam iş çıkıyor. Deri konfeksiyonunda sıkıntı var. Hem Rusya a alımın düşmesi, hem de dünya genelinde deri konfeksiyonuna olan talebin düşüşü bunun başlıca sebeplerinden. Ürün olarak trend anlamında bir düşüş yaşanıyor. Bu yüzden deri konfeksiyonu ihracat rakamlarında ciddi bir düşüş var. Saraciye'de (çanta-cüzdan) de İzmir genelinde pek fazla üretici yok. Üretim ağırlığı daha çok İstanbul'da' dedi.Ege ihracatçılar Birliği'nde 2002'den beri görev aldığını söyleyen Zandar, 2002 yıllarında deri konfeksiyonu üretiminin ayakkabıdan daha yüksek olduğunu vurgulayarak, 'Geldiğim yıl ayakkabı % 20'lerdeydi. Deri konfeksiyonu en üst seviyediydi. Şu anda ayakkabı % 50'ye oturdu, deri konfeksiyonu ise % 25'in altına indi. Özellikle son 3 senede çok düşüş yaşadık. Dünyada talep düştükçe, ihracat rakamları da aşağılara indi. Onun dışında ayakkabı ihracatı pozitif gidiyor. % 5 artılar veriyor. Saraciye Ege'de çok fazla bulunmuyordu. Deri konfeksiyonu düşüşte' dedi.Geçen yıl yapılan deri tanıtım reklamında Arda Turan 'ı oynattıklarını söyleyen Erkan Zandar, İspanya'ya olan ihracatın yükselmesinde Arda Turan'ın etkisinin tartışılır olduğuna dikkat çekerek, 'Arda Turan'ı geçen yıl yüz olarak seçtik ama sadece iki noktada kullandık: hem İtalya, Roma ve Milano şehrindeki billboardlarda, hem de İspanya'da kullandık. Arda işe yaradı mı? Hayır. Sadece tanıtıma ön ayak olarak, insanlara iyi bir gösteri oldu. İspanya'ya olan ihracatımızda ciddi anlamda bir artış oldu. Arda'nın etkisi var mı, yok mu tartışılır. İtalya'da da biraz artış oldu, o Arda'yla alakalı değildir ama İspanya'da yüksek bir artış olduğunu söyleyebilirim' diye kaydetti.Ayakkabı ihracatındaki trendin, konfeksiyon ihracatında yaşanan gerilimi telafi ettiğine dikkat çeken Zandar, İtalya'nın deride her zaman lider konumda olduğunu ifade ederek, 'Türkiye'nin lider olduğunu söyleyemem ama her zaman iyi bir konumda bulundu' dedi.Zandar, 'Bugün Türkiye'ye hangi turist gelirse gelsin, 'Türkiye'de ne var?' sorusuna, 'Türkiye'de deri var' der. Türkiye ve deri, insanların aklında özdeşleşmiş iki kelime. Şu an hem kalite anlamında hem modernizasyon anlamında daha iyi. Ama konfeksiyon talebine olan düşüş, bizi kötü etkiledi. Sektör daralmaya başlayınca konfeksiyon o kadar düştü ki firmalar kapanıyor. Firmalar kapandıkça ürün azalıyor. O zaman süreç içerisinde sektörden kaybolmaya başlıyorsunuz. Ama ayakkabı ihracatı, konfeksiyon ihracatındaki düşüşün yerini bir şekilde telafi ediyor' diye belirtti.Deri piyasasında Ege Bölgesi'nin ihracatçı bazında fena sayılmadığını aktaran Zandar, 'EİB, ayakkabı ve deri ihracatında iyi. Deri konfeksiyonunda ise çalışan yine çalışıyor ama zor. Biz tanıtımlarda ağırlığı Ege Bölgesi'ne verdik. Deri konfeksiyoncuları gelsinler diye çok uğraşıyoruz ama onlara yönelik fuar organizasyonu yapmak çok zor. Bu işi asıl İstanbul yürütüyor. Ege Birlik olarak Şubat ayında Moskova'da fuarlar düzenleyeceğiz. Bunun dışında heyetler yapıyoruz. Dubai'de TTM'de yaptığımız heyetlerin bir benzerini 2018'de Ocak ayında yapacağız. Şangay'da senelerden beri birlik fuarı organize ediyoruz . Bu sene Şangay yine milli katılım içine alındı. Eylül ayında deri üzerine yapılan bir fuarla yine Şangay'da olacağız' şeklinde konuştu.Zandar, Menemen Serbest Bölge'de deri fabrikası, Atatürk Organize'de deri konfeksiyonu, Işıkkent, Pınarbaşı ve Sarnış Bölgeleri'nde ise ayakkabının konumlanmış durumda olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti, '2017 deri piyasası açısından zor bir yıl, kolay değil. Biz artı veriyoruz. En büyük sebebi insanlar daha çok ihracat yapmak, yurt dışına daha çok satmak istiyorlar. İç piyasada ciddi bir ödeme sorunu var, uzun vadeler var. Uzun vadelerden kaçmak isteyen ihracat yapmak istiyor. Bu sebepten dolayı yurt dışında kendini göstermeye çalışıyor. İhracatın artacağına inanıyorum. İnsanların daha çok vakit ayıracağını düşünüyorum'