Aref Bilişim Pazarlama

Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde en çok tercih edilen kartlardan biri olan paykasa gün geçtikçe daha fazla kullanıcıya sahip oluyor. Bu kartın bu denli tercih edilmesinde öne çıkan bazı avantajlar var.Bu kartı alabileceğiniz en güvenli adres olan Aref Kart sizlere 7/24 hizmet sağlamaktadır.



Paykasa Ülkemizde Neden Çok Tercih Ediliyor?



Paykasa ile internetten alışveriş sırasında sağlanan güvenlik önlemleri, bu kartın tercih edilmesinin en büyük sebebi. Bu kartı kullanırken sadece, verilen 16 haneli pin kodunu girmek yeterli oluyor. Diğer sanal kartlarla alışveriş yaparken, girilmesi istenen kredi kartı bilgileri ve kişisel bazı bilgiler, paykasa için geçerli değil. Bu durum oldukça büyük bir kolaylık yaratıyor.

Ülkemizde yaklaşık olarak 8 milyon kişi tarafından kullanılan paykasa ile internetten alışveriş oldukça kısa sürüyor. Ayrıca paykasa ile alışveriş yaparken kart limiti, kişinin kendisi tarafından belirlenerek satın alınıyor. Bu imkân da ayrı bir avantaj sunmakta…

Paykasa’nın bir diğer avantajı da, bozdurma özelliği taşımasıdır. Bu özelliğe göre kartın sahibi bu kart ile alışveriş yapmaktan vazgeçerse, ödediği parayı geri alarak kartı bozdurma hakkına sahip olabiliyor.



Paykasa Gerçekten Güvenli Midir?



Paykasa ile internetten alışveriş gerçekten de güvenli bir seçenektir. Çünkü paykasaya yüklediğiniz para, tek seferlik kullanım içindir. Bu kullanım gerçekleştikten sonra kart, kendi kendisini imha eder. Yeni bir paykasa alışverişine ihtiyaç duyulursa, bunun için yeni bir pin kodu almak gerekmektedir. Aynı kart ve aynı pin kodu defalarca kullanılmadığı için, paykasa internette herhangi bir iz bırakmamaktadır.

Bilindiği üzere internetten yapılan sahtekârlık ve dolandırıcılık işlemleri, internet sitelerinden yapılan alışverişler sırasında kullanılan kartların bilgilerinin çalınması ile gerçekleşmektedir. Ancak paykasa, ardında herhangi bir bilgi açığı bırakmadığı ve her seferinde yeni bir şifreyi gerektirdiği için son derece güvenli bir karttır. Tüm özellikleri ve avantajları ile paykasa, ülkemizde en çok kullanılan sanal kart durumundadır. Önümüzdeki günlerde paykasa kart için yapılacak olan yenilikler ile bu kartın kullanımının daha da artması bekleniyor.