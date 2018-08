Artan döviz eti de vurdu

Döviz kurundaki aşırı artış nedeniyle etin ithalatına rağmen fiyatların düşmediğini belirten İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bülent Arman, “Dolar ve Euro kurunun artmasıyla birlikte ithal edilen hayvanların fiyatları da yükseldi. Hayvancılıktaki bütün girdiler de, dövizle alakalı olduğu için fiyatlar düşmedi” dedi

Ali Budak- Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşları kurbanlık telaşı sararken, kurban kesemeyenlerin adresi her zamanki gibi yine kasap ve et marketleri olacak. Yoğun hayvan ve et ithalatına rağmen raflardaki et fiyatlarının yüksek seyretmesi ise vatandaşları zorlayacak. İthalata rağmen, et fiyatlarında aynı oranda bir düşüş yaşanmamasını değerlendiren İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bülent Arman, “Et ithalatı arttı ama dolar da artıyor. Dolar ve Euro kurunun artmasıyla, ithal edilen hayvanların da fiyatları yükseldi. Zaten bunun yanında hayvancılıktaki bütün girdiler aşağı yukarı dövize bağlı. Yem girdileri olsun, bütün girdiler direkt dövizle alakalı olduğu için otomatikman fiyatlar da artıyor. Bu da, fiyatların gevşemesini, düşmesini engelleyen faktörlerden biri. Bu kadar yoğun ithalat yapılmasına rağmen, fiyatların bariz bir şekilde aşağıya inmemesinin sebepleri bunlar” dedi.

“İthalat sonlandırılmalı”

Et fiyatlarının düşmesi için çözümün asla et ithalatı olmadığını da vurgulayan Arman, şöyle konuştu: İthalat zorunluluktan dolayı yapılan bir işlem ama uzun vadede ülke için iyi bir şey değil tabi. Üretim yapılmalı. Bunu fırsat olarak değerlendirip, iki seneden beri yoğun bir ithalat yapılıyor. Artık belli bir hayvan varlığına ulaşıldı içeride. Bundan sonra üretimle alakalı destekler olmalı. Böyle bir planlama yapılıp artık ithalat sonlandırılmalı. Zaten nereye kadar ithalatla karşılayabiliriz ki?

“Kurbanlık fiyatlarında artış olmaz”

Kurbanlıklarda ise fiyatların seyrinin sakin gittiğini ifade eden Arman, “Çok hızlı bir satış söz konusu değil. Ama son haftaya girdik, bu hafta ne olacak göreceğiz ama beklentileri karşılayacak gibi görünmüyor satışlar. Kurban kesemeyenler için et satışları biraz daha yoğun olabiliyor. Önümüzdeki hafta özellikle yoğun olur ama Kurban Bayramı sonrası dönemde 1-1,5 ay et satışları yarıdan az bir orana düşecek her sene olduğu gibi. Kurban Bayramı et fiyatlarını etkilemez, artış söz konusu olmaz. Fiyatlar şu an olduğu noktada seyreder. Yılbaşına kadar da et fiyatlarında önemli bir artış beklemiyoruz. Çünkü baya bir mal stoku oluştu içeride. Bunun yanında tüketim de aynı hızda gerçekleşmediği için fiyatlarda bir artışın söz konusu olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatandaş et tüketemiyor”

Kırmızı etin pahalılığından ve vatandaşların alım gücünün olmamasından dolayı et piyasasının durgunlaştığını ve durumun endişe verici olduğunu belirten İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, insanların kırmızı et tüketemez hale geldiğini dile getirdi. Yücelmiş, “Hem et fiyatlarının yüksek olması hem de vatandaşların alım gücünün olmamasından dolayı et piyasası çok durgun. Yerli et ve ithal eti yan yana koyduğumuzda vatandaş ithal etin nasıl bir kesim sürecinden geçtiğini bilmediğinden ithal ete rağbet etmiyor, öbür tarafta yerli ete yöneliyor ama bu sefer de yerli etin fiyatını çok pahalı görüyor. Kısacası vatandaşımız maalesef kırmızı et tüketemiyor” dedi. Kurbanlık stokunun İzmir’de şu an için yeterli olduğunu ifade eden Yücelmiş, bu konuda bir sıkıntının söz konusu olmadığını söyledi. Yücelmiş ayrıca, döviz kurunun hızlı bir şekilde yükselmesiyle ithal et konusunda çok kısa zamanda, büyük sıkıntılar yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.