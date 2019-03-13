Arzu Çerkezoğlu: Yol yaparak işsizlik çözülmez

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının işsizlik sorununu çözme vaatlerinin inandırıcı olmadığına dikkat çekerek, yol ve köprü yaparak istihdam oluşturulamayacağını söyledi.

Halil Özcan - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının işsizlik sorununu çözme vaatlerinin inandırıcı olmadığına dikkat çekti. Yol ve köprü yaparak istihdam oluşturulamayacağını ifade eden Çerkezoğlu, "Son 17 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarlarının istihdam yatarmayan, tümüyle tüketime dayalı, tümüyle dış borca dayalı, aldığı borcu da betona gömen ve sonuç olarak kalıcı ve güvenceli gerçek istihdam yaratmayan ekonomik politikaların sonucu olan bir tablo bu" dedi.

Belediyeler tek başına çözemez

Çeşitli etkinlikler için İzmir'e gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Haber Ekspres'in sorularını cevapladı. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu izmirde, büyükşehir adaylarının işsizliği çözme vaatlarinin seçime yönelik olduğunu belirten Çerkezoğlu, şöyle deva etti: "Belediyeler birtakım projeler üretir ve bu alanda da istihdam yaratırlar bu da önemli ve anlamlı. Ama bugün işsizlik öyle boyutlardaki belediyelerin yaratacağı istihdamla çözülebilecek bir mesele değil."

Yanlış politikalar

İşsizlik oranlarının artmasındaki temel nedenlere dikkat çeken Çerkezoğlu, "Türkiye'de bu kadar yüksek işsizlik oranlarının olması, her 4 gençten birinin, her 3 kadından birinin işsiz olmasının nedeni, yıllardır hayata geçirilen ekonomik politikalar ve tercihlerdir. Son 17 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarlarının istihdamsız büyüme diye tarif edilen, istihdam yatarmayan, tümüyle tüketime dayalı, tümüyle dış borca dayalı, aldığı borcu da betona gömen ve sonuç olarak istihdam yaratmayan, kalıcı ve güvenceli gerçek istihdam yaratmayan ekonomik politikaların sonucu olan bir tablo bu. O nedenle işsizliğin çözülmesi için öncelikle kalıcı, gerçek istihdam yaratacak politikalar olmalı, yani işyeri açılması lazım" diye konuştu.

Çalışma saatleri düşürülmeli

Türkiye'de özelleştirmelerle işyerlerinin kapatıldığını kaydeden Çerkezoğlu, "Otoyol, köprü, yol yapmanın ötesinde iş yerleri açılması lazım. Bir ikincisi Türkiye'de çalışma saatleri son derece yüksek. OECD ülkeleri içerisinde bir tek Kolombiyalı işçiler bizden çok çalışıyor. Çalışma saatlerinin düşürülmesi, kamu istihdamı başta olmak üzere istihdam yaratılması, kadınların çalışma yaşamına katılması için önündeki engellerin kaldırılması, yapısal, güvencesiz çalıştırma biçimlerinin kaldırılması, taşeronun yasaklanması ve sendikalaşmanın önündeki engellerin kaladırılması gibi çok temel, yapısal adımlar atılmak zorunda. İşsizliği önlemek açısından. İktidarın yapması gereken bu" dedi.