Asgari ücret komisyonu toplandı. İşveren sıfır zam istedi!

2017 yılı asgari ücret belirlemeleri için pazarlık görüşmeleri başladı. Görüşmeler işçileri çok da umutlandırmayacak bir süreçle devam ediyor

Sendikalar, hükümet ve işverenler 2017 yılı asgari ücreti belirlemek için bir araya geldi. Görüşmeler işverenler sıfır zam talep etti. İşçi sendikaları ise maaşların 1600 TL olması konusunda karar bildirdi.



Görüşmelerde söz alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir, Türkiye'de olumsuz bir ekonomik ortamın var olduğunu ve bu koşullarda asgari ücreti belirlerken her şey normalmiş gibi davranmanın dengesizliğe neden olacağını söyledi.



Yeni asgari ücret zammını işçilerin umutla beklediğini belirten Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücret miktarının, çalışanların onurlu yaşayacağı bir seviyeye gelmesi gerektiğini belirtti. Irgat, çalışanların ürettiği kadar da tükettiğini söyledi.



Konuyu değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise talep edileni karşılamanın geçici bir mutluluk yaratacağını ancak bunun kalıcı huzura dönüşmeyeceğini belirtti. Reel olmamız gerekiyor diyen Müezzinoğlu, işçi ve işverenin birlikte kazanması gerektiğini söyledi. Müezzinoğlu, bugüne kadar başarılan uzlaşı ve birlikteliğin bundan sonra da devam etmesi gerektiğini belirtti.