Asgari ücret komisyonu üçüncü kez toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında yarın üçüncü kez toplanacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin "ağır", "orta ağır" ve "hafif" işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları paylaşması bekleniyor.



Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında toplantılarından ilkini 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikincisini 12 Aralık'ta Türk-İş'te yapan komisyon, üçüncü toplantısını yarın işveren kesimini temsil eden TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.



TÜİK temsilcilerinin "ağır", "orta ağır" ve "hafif" işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları paylaşmasının beklendiği toplantıda, işçi ve işveren arasındaki pazarlıklarda da sona yaklaşılacak. Bu kapsamda TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantı kritik önem taşıyor.



İlk toplantıda ne olmuştu?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017'de geçerli olacak asgari ücret kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında yapmıştı.



Bakan Müezzinoğlu, toplantıda, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir." ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.



Buna karşın Türk-İş heyetine başkanlık eden Nazmi Irgat "Yeni yılda net bin 600 lira talep ediyoruz" derken, TİSK heyetine başkanlık yapan Metin Demir, geçen seneki yüksek artış nedeniyle yeni yılda zamma sıcak bakmadıklarını dile getirmişti.



İkinci toplantıda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri, asgari ücret uygulaması, asgari ücret destekleri ve asgari ücretten yararlananların iş kollarına göre dağılımı konularını içeren raporu komisyonla paylaştı.



Asgari ücret nasıl belirleniyor?



Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



Mevcut asgari ücret net bin 300 lira



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.