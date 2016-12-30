Asgari ücretli 2 senede 404 TL zam aldı

Asgari ücretli çalışanın merakla beklediği zam oranı belli oldu

2017 yılı için beklenen asgari ücret zammı dün açıklandı. Asgari ücretli uzun görüşmeler sonrası yüzde 8 zam ile net 1404 TL zam aldı.



Yeni asgari ücreti Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dün açıkladı. Asgari ücrete 2017 yılı için yüzde 8 zam yapıldığını açıklayan Bakan, asgari ücretlinin yeni yılda bin 404 TL maaş alacağını söyledi.



Asgari ücretli için brüt miktar bin 777 lira 50 kuruş iken net maaş ise bin 404 lira 6 kuruş olarak belirlendi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, asgari ücret için ortak bir karar vermeye çalıştıklarını ancak Türk-İş'in imzasını alamadıklarını söyledi. Kararı sadece hükümet ve işveren tarafının imzaladığını belirten Bakan, işçi kesiminin imzasını alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.



Asgari ücretin ilk görüşmelerinde işveren 0 zam talep etmişti. İşçi kesimi ise asgari ücretin en az bin 600 TL olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.



Son zamla birlikte asgari ücretli iki senede 404 TL zam almış oldu.