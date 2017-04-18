Astropay Kartla Güvenli Alışverişler

İnternet üzerinden alışveriş denildiği zaman akla gelen ilk önemli konu tabii ki hesabınızın güvenli olarak kalmasıdır. Çünkü burada yapabileceğiniz küçük bir işlem sonrasında istenmeyen sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz her zaman vardır.
İnsanlar artık ödemelerini ve alışverişlerini internette yapıyorlar çünkü bu hem zaman hem de daha karlı bir alışveriş yöntemi. Çünkü ancak bu sayede beğendiğiniz birçok ürüne ulaşabiliyor ve siparişini verebiliyorsunuz. Hatta normalde alacağınız fiyatın neredeyse de yarı fiyatını ödediğiniz için size hem tasarruf sağlıyor hem de avantaj.
Zaman açısından da sizin için kazanç sağlıyor. Çünkü günümüzde artık bir çoğumuz karı koca çalışmak durumundayız çünkü aile bütçesine katkı ve çocukların okul masrafları ancak bu şekilde karşılanabiliyor. Kısacası ülke olarak para kazanma noktasında biraz sıkıntılı bir durumdayız. İşte bir çok insanda bu sıkıntılı durumu kendi avantajlarına çevirmek için internetten alışveriş ve ödeme kolaylığını seçiyorlar.
Peki, bu alışverişler ne kadar güvenli?
İnternetten alışverişler için her zaman risk olduğunu söyledik ancak bu riskleri de savuşturmak ya da en aza indirmek tabii ki de sizin elinizde. Örneğin Astropay kart seçeneğini kullandığınız da hesaplarınızı da güvence altına almış oluyorsunuz. Bugün internet üzerinden alışveriş yapan insanlar eğer ki kafalarının da rahat olmasını istiyorlarsa bu yöntemi deniyorlar. Kullanımı ve alması da oldukça basit olduğu için herhangi bir sorunla karşılaşılmıyor. Bu da talebin bu karta fazlaca olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi demek yerinde olacaktır. Eğer ki bu kart hakkında herhangi bir fikriniz yoksa ya da daha öncesinde adını duydunuz ancak neler yapabileceğinizi ve nasıl alabileceğinizi bilmiyorsanız o zaman size kısaca detaylarından da bahsederek bilgi verelim.
ASTROPAY BOZDURMA VE ALMA
Astropay internet üzerinden temin edebileceğiniz oldukça basit seçeneklerden oluşan bir karttır. Ödemeleriniz anlamında kredi kartından hiçbir farkı yoktur ancak güvenlik bakımından kredi kartından da çok fazla bir güvenceye sahiptir. Yani kredi kartı ile alışverişlerde özellikle site tercih etmek durumunda kalırsınız ve en güvenli site hangisi ise onu tercih etmek durumundasınız. Bu şekilde olunca da büyük sitelerden alışveriş yapmak zorunluluk olarak görülür ve fiyat seçeneğiniz oldukça daralır. Bu da sizin gerçek bir mağazadan alışveriş yapmaktan hiçbir farkı yoktur. Buna dikkat etmezseniz o zaman yanlış ve illegal bir siteden yapacağınız alışveriş neticesinden hesabınızın da boşaltılması gibi bir durum söz konusu olabilecektir ki bu durum yaşanması halinde maddi anlamda ciddi bir kayıp verebileceği ortadadır. Eğer ki benim hesaplarım kontrolümün altında olsun ve risk almak istemiyorum diyorsanız o zaman yapacağınız en doğru adım resmi bir astropay satış sitesinden kendinize bakiye almanızdır.
Astropay bakiyesi daha önceden belirlenmiş paketler şeklinde sunulur ve buradan dolar bazında Türk lirasına çevrilmiş olarak bakiye belirleyebilirsiniz. Aldığınız bakiye kadar astropay bozdurma işlemini de yine aynı site üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aldığınız bir kart neticesinde size 16 haneden oluşan bir kod verilecektir. Bu kod sizin kredi kartında olduğu gibi hesabınızdır. Ve bu kodu şifrenizle birlikte kullanarak alışverişlerinize başlayabilirsiniz. İster tek seferde kartınızı kullanabilir ve tüm bakiyenizi tamamlayabilirsiniz bu şekilde kartınızda bakiye kalmayacağı için hesabınızda da hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız isterseniz kalan bakiyenizi astropay bozdurma işlemi yaparak iade edebilirsiniz.
Kısacası güvenliğine dikkat eden ve gerçek anlamda internet üzerinden alışverişleri sıklıkla kullanan biriyseniz bu artık bir tavsiye olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir diyebiliriz.
Kaynak: https://www.astropay.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.