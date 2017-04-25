Atıl araziler, bademle değerlendi

Manisa 'da üzüm ve mısır gibi ürünlere alternatif olan badem yetiştiriciliği, gelişmeye başladı. Bir zamanlar palamut ağaçlarının bulunduğu atıl araziler şimdi badem ağaçlarıyla doldu. İl genelinde yaklaşık 710 bin badem ağacından yılda 3 bin 500 ton ton badem üretimi yapılıyor.

Köprübaşı İlçesi, Manisa'nın badem üretim merkezi konumunda. Belediye Başkanı Ak Partili Zafer Mergen, 3 bin dönümün üzerinde arazide badem yetiştiriciliği yapıldığı belirtti. Yeni yatırımlarla birlikte bu sayının her geçen gün arttığını dile getirdi. Badem bahçelerinin 10 yıl öncesine kadar palamut ağaçlarıyla kaplı olduğunu kaydeden Mergen, ürünün çağla olarak hasadının yapılmadığını, kuruduktan sonra genellikle ağustos ayında hasat edildiğini söyledi. Damlama sulama ve teknik çalışmalarla başarılı olunduğunu belirten Mergen, şöyle konuştu:"Yatırımcılar da badem üretimi için alan arıyorlar. Çağla şeklinde satılmıyor. Kuruduktan sonra kilosu 40 liraya kadar satılıyor. Badem hızlı bir şekilde alternatif ürün olmaya başladı. Bu yıl en az 30 bin yeni badem dikildi. Her yıl artıyor. Boş arazilerimiz çok fazla var. Boş arazilerin dönüm fiyatları 1500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Yatırım yapmak isteyenleri ilçemize davet ediyoruz."