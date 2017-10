Atılgan: Türkiye-Almanya sorunu ticaretimizi etkilemedi

Türkiye-Almanya ilişkilerinde yaşanan olumsuzlukların kendilerini hiç etkilemediğini, ticaret hacimlerinin her geçen gün daha da arttığını belirten KASTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan, ‘Bugün sektörde dünyada ilk 5 şirket içine giren bir marka olduk. Yatırımlarımızı arttırmak ve dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almanya’ya satış grafiğimiz ise her gün daha da yükseliyor’ dedi

‘Almanya ile gerilimin bitmesi gerekiyor’



‘Endüstri 4.0 sürecine uyum sağlamalıyız’

‘Dünya pazarında 4’üncü sıradayız’



Ar-Ge ve inovasyon yatırımını arttırıyoruz

1981 yılında İzmir 1’inci Sanayi Sitesi’nde 50 metrekare dükkânda üretime başlayan Kastaş’ın şu anda 80 ülkeye ihracat yaptığını belirten KASTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan, Türkiye ’nin Alman ya ile yaşadığı olumsuz gelişmelerden firma olarak etkilenmediklerini ticaret hacimlerini her geçen gün artırarak devam ettirdiklerine dikkat çekti.Kastaş’ın ihracat odaklı çalıştığını ve firma olarak 80 ülkeye ihracat yaptıklarını ve alandaki 4’üncü firma olduklarını ifade eden Atılgan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bütün AB ülkelerinde güçlü satışlar yapmamızı sağlayacak iş ortaklarımız var. 2009 yılında Almanya’da bir ofis açtık. 2014 yılında da stok yatırımı yaparak orayı dağıtım, pazarlama yapan bir şirket haline getirdik. Bu şirketin pazarı ve etkinliği de giderek büyüyor. Almanya ihracatımızda da önemli bir paya sahip. Türkiye-Almanya arasındaki gerilimin bir an önce bitmesi de iyi olacaktır. Şirket olarak yatırımlarımızı dengeli ve ayağı yere basar şeklinde yapıyoruz. Bugüne kadar hep böyle davrandık. Uzakdoğu’ya şu an için giriş yapmayacağız. Önceliğimiz Almanya ve AB’de tam anlamıyla oturmuş bir firma olmak için yatırımlarımızı sürdürmek. Buralarda sistemimizi oturttuktan sonra farklı pazarlara girmeyi hedefliyoruz. Uzakdoğu’ya olan araştırmalarımızda sürüyor. Olası bir yatırımı da Çin’e yapacağız.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde emek yoğunluğu olan işlerde ihracat yapıldığına dikkat çeken Atılgan, ‘Endüstri 4.0 ile birlikte emek kavramı da değişiyor. Emek daha da azalacak çünkü makineler kendi aralarında iletişimle bu süreci farklı bir alana taşıyacak. Artık üretim şekli ve iş yapış şekilleri değişiyor. Bu yeni sürece yoğunlaşmak ve üretim sürecini bu yöne doğru ilerletmek gerekiyor. Yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine daha çok çalışmalıyız. Emek yoğun-işçilik ucuz gibi nedenlerle ihracat yapmak yeni süreçte çok mümkün olmayacak. Yeni sürece uyum sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin de bu alana daha çok yatırım yapması gerekiyor’ dedi.Kastaş’ın 80 ülkeye ihracat yaptığını vurgulayan Atılgan, Şöyle devam etti: Kastaş, küresel pazarda dünya çapında 3 firmaya alternatif tek firmadır. Şu anda dünya pazarında ilk 5 firmanın çerisinde yer alıyor ve 4’üncü sıradaki yerimizi daha yukarılara taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Firma olarak da daha çok çalışarak, yukarılara çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için de Ar-Ge çalışmalarımızı arttırdık. Avrupa’daki pazarımızı da büyütmek istiyoruz. Daha önceki fabrikamızda büyümeyi hedeflesek de alanın yetersizliğinden bunu yapamıyorduk. Yeni tesisimizle her şey ideal duruma geldi. Bundan sonra Kastaş’ı ihracatta daha çok söz sahibi olması için çalışıyor ve bu noktada başarılı olacağına inanıyoruz.Ar-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımı her geçen yıl daha da arttırdıklarına dikkat çeken Atılgan, Türkiye’de ilk defa tasarımından üretimine kadar özgün olan 2 ürün ortaya koyduk. Bu ürünlerle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bu tip çalışmalara devam edip, yeni ürünler ortaya koyarak firmamızın pazardaki etkinliğini arttırmaya çalışacağız’ ifadelerini kullandı.