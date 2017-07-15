Audi MMI Nedir?

Yıllardır otomotiv sektöründe üst düzey özelliklere sahip otomobil üretmekte olan Audi, tamamen alman disiplini ile kaliteli, lüks ve konforlu ürettiği araçlarıyla kurulduğu yıldan bu yana müşterilerine hizmet vermektedir. Müşterilerine en iyi hizmet vermek için, bünyesinde bulundurmakta olduğu mühendisleri ve çalışanları ile de en iyi teknolojik ürünleri ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan birisi de Audi MMI sistemidir

Audi MMI sistemi, bu markanın araçlarında bulunmakta olan multimedya ve iletişim sistemidir. Multimedya ve iletişim sistemlerinin son ürünü olan MMI’ın, içerisinde yüksek kapasiteli harddiski, DVD sürücüsü, otomotiv sınıfı öncüsü NVIDIA grafik işlemcisi ile yeni jenerasyon ürünleri piyasada kullanılmaya başlandı. Bu yeni jenerasyonla birlikte gelen joystick, merkez noktaya yerleştirilmiş olup, 8 ayrı yönde hareket ettirilebilme özelliğine sahip. Bu özellikle birlikte böylece yeni ekranda istenilen her yere ulaşılabiliyor ve her zamankinden daha pratik olarak yönler seçilebiliyor. Audi firması yeni jenerasyon MMI ile birlikte, araç içerisindeki monitörde de bazı değişikler uygulamış. Yeni MMI için 7 inç boyutunda geniş bir ekran kullanılmış. Ayrıca bu ekran merkez konsolda yüksek bir pozisyonda sabitlendiğinden dolayı, kullanıcı için de rahat bir imkânı sunmakta. Yüksek çözünürlüğe sahip olan bu ekran geniş bir kontrast ağırlığı ile görüntü açısından tatmin edici bir görüntüye de sahip. Ayrıca ekranda kötü koşullarında bile renkler oldukça belirgin ve yazılar rahatlıkla okunabilmekte. Yeni jenerasyon MMI’da Audi ayrıca, navigasyonda kullandığı yeni harita görünümleri ve ses özellikleri ile de müşterilerinin ilgisini fazlasıyla çekmekte.

Aksoy Servisi, bu yeni MMI’ları müşterilerine sağlamakta; Audi servisi randevusu alarak, MMI’lar hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Ayrıca bu şirket Seat servisi gibi bir çok markanın servisliğini üstlenmiştir.

Kaynak: https://www.aksoyaudiservisi.com/audi-mmi/