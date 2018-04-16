Avcılar İnşaat İzmir’de Yeni Konut Projeleri Düzenliyor

Bornova'nın en güzel yüzlerinden birisi olan avcılar prestige emlak konut izmir projelerinden en yenisi. Şehrin merkezinden ve gürültüsünden uzak kalıp aynı zamanda şehrin tam merkezinde yer alabilen özel bir proje. Bu proje kapsamında pek çok farklı konut inşa edilirken tam sizin hayallerinizle örtüşen ve gerek estetik açıdan gerekse kullanım itibari ile hem kullanışlı hem de göze hoş görünen birbirinden güzel konutlar sizleri bekliyor

Metroya, üniversiteye, ana yola çok yakın olan avcılar prestige dairelerinde yaşam bir başka şekilleniyor. Hayatınızı baştan sona değiştirecek ve sizi şehirden uzaklaşmadan doğanın içine götürecek hayallerinizi büyütecek birbirinden güzel projelerle ev sahibi olmak artık çok kolay.

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Cadde bostan



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