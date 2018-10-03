Avrupa'da sadece 3 ürünümüz tescilli

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ve tarıma elverişli büyük ovaları bulunan bir ülke olsa da tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğunu yurtdışından ihraç ediyor. Türkiye'nin bünyesinde 2500'den fazla ürün çeşidi bulunduğunu ancak Avrupa'da bu ürünlerin yalnızca üç tanesinin tescilli olduğunu söyleyen Metro Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Ulaşan, Türkiye'nin kendi içerisinde 400 tescilli ürünü bulunmasının yetersiz olduğunu belirtti

Süleyman Gülen- Avrupa'da olan tescilli ürünlerin artması için üretimde gençlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Metro Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Ulaşan, AB üyesi Yunanistan'ın Avrupa'da tescilli 106 ürünü olduğunun altını çizdi. Ulaşan "Avrupa'da tescilli 3, Türkiye'de tescilli 400 ürünümüz var. Avrupa'da tescilli ürünlerimiz; Antep baklavası, Malatya Kayısı'sı, Aydın İnciri. Bunlar tabii ki de yeterli değil, daha fazla olmalı. Dibimizdeki ufacık ülke olan Yunanistan'ın Avrupa'da tescilli 106 tane ürünü var. Bizde 2500 ürün var ancak sadece 3 tanesi Avrupa'da tescilli. Gençler açısından bakarsak burada çok büyük bir iş fırsatı var. 2500 tane potansiyel ürün var ve bunların hiçbirini anlatamamışız. Avrupa'da bu ürünler diğer muadillerinden 2 katı fazla fiyata satılıyor. Şimdi kırsalı koruyalım diyoruz, kırsalda bu ürünler zaten var. Kırsalda o iş gücü de var. Burada gençlere ihtiyaç var. Birinin bu çorbayı yapması gerekiyor. Para kazanmak ve etraftaki insanlara ilham vermek istiyorsa o çorbayı birinin yapması gerekiyor. Gözümüzün önünde duranların kıymetini bilelim yeter. Genç Çiftçi Akademisi'ni kim düşündüyse eline sağlık. Ben güzel destek olacağını düşünüyorum. Burada farkında olmak, vizyoner olmak, açık olmak ve değerleri görmek önemli. Gözümüzün önündeki şeyleri göremiyorsak sorunlar daha da büyüyor. Elimizdekileri fark edersek bu ülkede herkese yetecek ürün, iş gücü ve zenginlik var. Avrupa'da tescilli olmak için başvuran 9 ürün daha var, onlar da tescil alacaktır ancak Türkiye'de tescilli olan tüm ürünlerin başvurması gerekiyor" şeklinde konuştu.