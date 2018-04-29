Ayakkabı üreticileri eğitimli tasarımcı istiyor

İZFAŞ tarafından düzenlenen 43. Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nda gerçekleşen Moda Söyleşileri’nde sektör temsilcileri tasarımcı ve stilist ihtiyacına dikkat çekti

43. Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı kapsamında düzenlenen Moda Söyleşileri’nde, sektörün önde gelenleri “Tasarım ve üretim sürecinin sektörel açıdan değerlendirilmesi” konusunu tartıştı. Genç tasarımcıların eğitim süreçleri ve sektöre daha kolay adapte olmalarının yolları konuşuldu.

Moderatörlüğünü ayakkabı tasarımcısı Gökhan Talay’ın yaptığı söyleşiye Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Ender Bulgun, Vınıccı Ayakkabı Marka Kurucusu Bircan Aykut ile DEÜ GSF Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı Yrd. Doç. Öznur Enes katıldı.

Zandar: Moda yaratan bir ülke değiliz



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, sektörün stilist ve tasarımcıya ihtiyacı olduğunu söyledi. Zandar “Tasarımcı yoktan, sıfırdan bir şeyi var eder. Stilist mevcut olan rutini gündemi takip ederek üreticiye düzgün servis verir. Bugün aslında piyasada tasarımcı adı altında dediğimiz stilistlere ihtiyacımız var. Çünkü biz modayı baştan yaratan bir ülke değiliz. Gündemi takip eden, trendlere uyan fakat dünyayı yeniden yaratmayan iyi yetişmiş stilistlere ihtiyacımız var. Teknik donanımlı, üretimi çok iyi bilen, üretim esnasında üretici arkadaşlarla sorun yaşamayacak, aynı dili konuşabilecek stilist arkadaşlar sektöre katılmalı. Ben iki aydır kendi firmamda CAD/CAM programı bilen tasarımcı arıyorum bulamıyorum. Bu arkadaşı sıfırdan yetiştirmem gerekiyor, piyasa bana bunu vermiyor. Okullar bana kendini ispat etmeye çalışan, çok fazla kendine güvenen, benim sözünüm dışında işler yapmaya kalkışan arkadaşlar veriyor” dedi. Zandar, tasarımcılık okullarında eğitim görenlerin İsviçre’deki gibi iki yılının okulda iki yılının ise sahada çalışması durumunda sektöre uyum ve daha fazla katkı sağlayabileceğini belirtti.

Bulgun: “Birlik olunmalı”



Ayakkabı tasarım eğitimi ile hakkında konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Ender Bulgun, “Tasarım eğitimi zaten ağır ve zor. Pek çok üniversitenin iyi eğitim verdiğini düşünüyorum. Sanayiye çok büyük iş düşüyor. Üniversite ile iş birliği yapılması gerekir. Kişisel başarı ve çaba çok önemlidir. Üreticilerin tasarımcıya sıcak yaklaşmaları gerektiğini ve onları belki kendi işletmelerinde biraz daha çalıştırıp eğitim vermeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi. Bulgun, sektörün sorunları nedeniyle tasarımla ilgili bölümlere talebin azaldığını kaydetti.

Talay: “Gençleri dahil etmeliyiz”



Söyleşinin moderatörlüğü yürüten ayakkabı tasarımcısı Gökhan Talay da öğrencilerin okul döneminde sahaya dahil edilmeleri gerektiğini söyledi. Talay “Mezun olmuş bir öğrenciden ayakkabı üretim aşamalarıyla ilgili bilgi beklemek ütopik kalıyor. Bu çocuklara sektörde daha çok alan yaratıp yardımcı olmalıyız. Enerji harcamadan bir sonuç bekliyoruz” dedi.

Aykut: “Sektöre eğitimli insan gerekli”



Eğitimli insanların sektörde olması gerektiğini belirten Vınıccı Ayakkabı Marka Kurucusu Bircan Aykut, “Tasarımcılara özel önem gösteriyorum. Ne kadar çok tasarımcı olursa biz o kadar rahatlayacağız. Ben tasarım için bu kadar zaman, emek harcamazsam belki ihracata bakacağım.” dedi.

Eğitim alanında ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden DEÜ GSF Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı Yrd. Doç. Öznur Enes ise, “Moda ve tasarım kavramını ayırmamız gerekiyor. Moda yüzyıllardır devam eden bir olgu. Moda bazen tasarım, anatomi, ergonomi anlamında kullanılır. Moda çok değişken bir noktadır. Tasarım bir probleme çözüm üretmektir” dedi.