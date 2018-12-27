Aydın Buğra İlter: Asgari ücret artışı belimizi bükmesin

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, yüzde 26'lık asgari ücret artışının açlık sınırının üstüne çıkması ve durgun iç piyasayı canlandırması açısından olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. İlter, bu olumlu gelişmenin eli sürekli taşın altında olan iş dünyasının belini bükememesi için vergi indirimi ile desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Burcu Özkan - 2018'in birçok açıdan Türkiye ekonomisi için sıkıntılı bir yıl olarak geçtiğini hatırlatan İlter, "Döviz kurlarında büyük hareketlerin yaşandığı, enflasyonda hızlı bir yükselişin olduğu, yabancı sermaye girişinin azaldığı, iç talebin daralıp işsizliğin artmaya başladığı zorlu bir yılı geride bırakmaktayız. Yılın son günlerinde çalışanlar için yüzde 26'lık bir artış söz konusu oldu. Açlık sınırının 2000 TL'ye dayandığını düşünürsek skala sınırda da olsa yakalandı" dedi.

Teşviğe ihtiyaç var

Dar gelirlilerin ücretlerine yapılan artışların doğrudan ekonomiye geri döneceğine işaret eden İlter, üretim gücüne sahip işverenin de iş ve yatırım yapma iştahını destekleyecek teşviklere ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti. EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, "2020 TL'ye artırılan asgari ücretin işverene maliyeti 3000 TL olacak. İş dünyası olarak bizim ortak teklifimiz asgari ücretin artırılması ama vergiden muaf tutulması yönünde. Yapılan asgari ücret artışının istihdama olumsuz etki etmemesini, işverene ilave teşviklerin gerçekleştirilmesini ümit ediyoruz" dedi.