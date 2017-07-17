Bakan açıkladı: Bütçe açığı 25.2 milyar TL!

Ocak- Haziran 2017 bütçe gerçekleşme rakamlarını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, " Ocak Haziran dönemine ilişkin bütçe açığı ise 25.2 milyar lira olmuştur, bu sonuçlara göre ilk 6 ayda gerçekleşen bütçe açığı yılın başında hedeflediğimiz bütçe açığının yüzde 53. 9'u oranındadır" dedi

Maliye Bakanı Naci Ağbal Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri konulu basın toplantısında ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Ağbal açıklmalarında şu ifadeleri kullandı:" 2017 yılında Küresel Ekonomik Büyümenin yüzde 3. 5'e yükselmesi öngörülmektedir. Türkiye olarak AB bölgesindeki ekonomik gelişmenin olumlu yönde sürekli ve yaygın bir şekilde gelişmesi bize son derece olumlu katkı yaptığını söylemek gerekir. Son 1 yıllık dönemde Türkiye ekonomisi önemli sınavlardan geçti. İç ve dış bir çok siyasi ve ekonomik gelişme Türkiye ekonomisi üzerinde önemli etkiler meydana getirdi. Türkiye ekonomisi 2016 yılının 3. çeyreğinde yüzde 1,3 daraldı. Hükümet olarak ekonomik göstergelerde ortaya çıkan olumsuz gelişmeler karşısında hızlı ve etkin tedbirler aldık. Ağustos ayından itibaren finansal istikrarı korumaya yönelik önemli adımlar attık. Krediye erişimi artırmak amacıyla tüketici kredilerinde taksit ve vadeyi uzattık. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerindeki kamusal maliyetleri aşağı çekmek üzere birçok vergide indirimler yaptık. Eylül sonuna kadar konut satışları ve mobilyada KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirdik. Beyaz eşyada yüzde 6. 7 olan ÖTV oranını Eylül ayı sonuna kadar sıfırladık. Tedbirler bütçede geçici de olsa bir miktar yük getirdi. Bu açıdan baktığımızda 2017 yılında kamu maliyesi alanında gerek harcama programları , vergi teşvikleri üzerinden almış olduğumuz tedbirlerin 2017 yılı bütçesine 11,9 milyar lira maliyeti oldu. Bu maliyetin önümüzdeki yıllarda azalarak devam edeceğini görüyoruz. 2018 yılında bu aldığımız tedbirlerin kamu maliyesinetoplam etkisi 11, 9 milyar liradan 7,4 milyar liraya düşecek. 2019 yılına geldiğimiz de de bu maliyet etkisi 6,9 milyar liraya doğru azalacak."





"YIL SONUNA KADAR VERGİ ARTIŞI YAPILMAYACAK"



Bakan Naci Ağbal, yılsonuna kadar vergi artışı olmayacağını kaydetti. Ağbal, " 2017 yıl sonuna kadar vergi artışı yapılmayacak. Enflasyona etki edecek vergi ayarlamalarından kaçınıyoruz" dedi.





AÇIK OCAK HAZİRAN ARASI 25. 2 MİLYAR TL



Maliye Bakanı Naci Ağbal Ocak- Haziran 2017 bütçe gerçekleşme rakamlarını açıkladı. Ağbal, " 2017 Haziran ayında bütçe giderlerimiz 57.7 milyar lira, bütçe giderlerimiz 56.4 milyar lira , bütçe gelirlerimiz 43. 9 milyar lira, vergi gelirlerimiz ise 36. 4 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak Haziran dönemine ilişkin bütçe açığı ise 25. 2 milyar lira olmuştur. Ocak- Haziran döneminde bütçe giderleri 324. 4 milyar lira , faiz hariç giderler 297.4 milyar lira. Faiz giderleri 27 milyar lira, bütçe gelirleri 299.2 milyar lira. Vergi gelirleri ise 246. 1 milyar liradır. Bu sonuçlara göre ilk 6 ayda gerçekleşen bütçe açığı yılın başında hedeflediğimiz bütçe açığının yüzde 53. 9'u oranındadır " ifadelerini kullandı.





"SPOR CAMİASINDA MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEF BU"



Maliye Bakanı Naci Ağbal, sporun vergilendirilmesi için spor Bakanlığı ve klüplerle çalışma yapıldığını belirtti. Ağbal, "Spor camiasında mali sürdürülebilirlik hedef bu. Bu nedenle çalışma yapılıyor. Bugünü kurtarmak adına birtakım taleplerde bulunmayın. Önce hep beraber spor finansmanını kalıcı reform çalışması yapalım, kişilere bağlı olmaktan çıkan mekanizmalar olsun. Bizde böyle bir mekananizmanın oluştuğunu görürsek destek sağlarız " diye konuştu.