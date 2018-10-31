Bakan açıkladı: ÖTV ve KDV indirimleri geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme' toplantısında açıklamalarda bulundu. Albayrak konuşmasında '1600 cc araçlarda 15 puan ÖTV indirimi olacak.' dedi

Bakan açıkladı: ÖTV ve KDV indirimleri geliyor
31 Ekim 2018 Çarşamba 16:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın konuşmasında satır başları;

Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için Vergi Denetim Kurulu’nu yeniden kurgulayacağız. Vergide hedefimiz çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim sistemini temin etmek. Ekonomide tüm göstergelerde pozitif gelişmeler sağladık.Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısı 2 bin 500’ü aştı.

– 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidiyoruz.

– Ticari araçlarda KDV indirimi yüzde 18’den yüzde 1’e düşecek.

– Mobilyada KDV yüzde 18’den 8’e inecek.

– Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan inecek.

– Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanacak.

– Tapu harcı indirimi ve konutta KDV indirimi sürecek.

– İndirimler yıl sonuna kadar devam edecek.

Etiketler; #berat albayrak #ötv indirimi
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