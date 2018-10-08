Bakan Albayrak açıkladı: Enflasyonla mücadele...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yarın açıklanacağını bildirdi

Bakan Albayrak açıkladı: Enflasyonla mücadele...
08 Ekim 2018 Pazartesi 13:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) işletmelerin bankalara ve diğer finansal kuruluşlara olan borçlarının vadelendirilmesine ilişkin tavsiye niteliğindeki kararını değerlendirdi.

TBB'nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin tavsiye kararını çok önemli gördüğünü belirten Albayrak, "15 milyon liranın altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz, 24 aylık vadeyle yapılandırılacak. Bu kararı alan TBB'ye teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve iş birliğiyle zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Etiketler; #berat albayrak #enflasyonla mücadele
Önceki Haber
Yolsuzlukları araştıran gazeteci, cinayete kurban gitti!
Sonraki Haber
Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş tavsiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.