Bakan Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik çok önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak "Çok boyutlu etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Çok boyutlu ekonomik diplomasi başlatıyoruz. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek. Piyasalarla kavga etmeyeceğiz" dedi

Bakan Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar
22 Temmuz 2018 Pazar 15:37

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları Toplantıları için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik önemli açıklamalar yapan Albayrak'ın neler söylediğini canlı yayında CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen aktardı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan program hazırlanacak.

Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Eylül'e kadar gerçekçi güçlü bir program hazırlayacağız.'''

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Hürriyet

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