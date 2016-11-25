Bakan'da ÖTV zammı açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ÖTV zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal yaptığı açıklamada "Yapmış olduğumuz teknik bir çalışmaya göre, bu düzenlemenin bütçe gelirlerine 3 milyar liraya yakın bir gelir etkisi meydana getirebileceğini düşünüyoruz.Bu çalışmanın amacı, doğrudan doğruya bütçeye gelir elde etme değil" ifadelerinde bulundu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ÖTV'de yeni düzenlemeye yönelik açıklama yaptı. Naci Ağbal,"Katma Değer Vergisi oranının indirimli oran olarak, 8 olduğunu belirlemiş olduk. Böylelikle bu düzenlemeyi de çözmüş olduk. Düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyorum. Otomotivde vergileme de yeni bir sisteme geçtik. Fiyat aralığına dayalı bir sistem. Önümüzdeki dönemde daha yapısal çözümler içeren, konular üzerinde de çalışacağız. Sektörle olan istişarelerimiz devam edecek. Gerek emisyona dayalı vergileme sistemi gerekse özellikle araçların kullanım yerlerine göre ,farklılaştırılmasını önemsiyoruz. Bu düzenlemeyi yaparken de şu hususları özellikle dikkate aldığımızı üzerine basa, basa söylemek isterim. Vergi kanunları piyasadaki rekabeti asla bozmamalı. Bütün piyasadaki aktörlere ve araçlara karşı eşit mesafede olmalı. Yapmış olduğumuz düzenleme de piyasanın genel yapısını, değiştirmemeye özel bir önem verdik. Otomotiv sektörü ülkemiz açısından son derce kritik, stratejik bir sektör , otomotiv sektörüyle ilgili almış olduğumuz bu kararı değerlendirirken özellikle, sektördeki arz, talep, yatırım, ihracat bütün bu faktörleri dikkate aldık. Bunlar üzerinde olumsuz bir etki meydana getirilmemesine öz4el bir önem verdik. Öngörülebilirliğini, çok önemsiyoruz. Bunu da bu düzenleme sırasında özellikle dikkate aldık. Bundan sonraki süreçte yakın vadede otomotiv sektörü ile ilgili, ayrıca yeni bir düzenleme düşünmüyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde özellikle hibrit araç üretiminde önemli bir üretim merkezi haline gelecek. Otomotiv sektörü bizim için kritik bir sektör. İhracatımız açısından son derce önemli "diye konuştu.





"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ OYNAKLIĞI, KÜRESEL PİYASALARDAKİ OYNAKLIĞIN BİR PARÇASI OLARAK GÖRMEK GEREKİYOR"



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın , gazetecilerin 'Sayın Bakanım piyasalardaki hareketlilik devam ediyor, malum dolar bugünde artma eğilimi gösteriyor. Bu artışın bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Bu süre ne kadar daha uzar? Piyasaları ne kadar daha olumsuz etkiler? Yeni zamları doğurur mu?' sorusuna verdiği yanıt şu şekilde: ""Sayın Başbakanımız dün akşam ekonomi yönetimi olarak, gelişmeler karşısında almış olduğumuz kararları, kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Açıklamalarda bulundu. Piyasalarda son dönem meydana gelen dalgalanmalara karşı almakta olduğumuz tedbirleri paylaştı. Hükümet olarak bu konuda Başbakanımızın, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda oluşturduğu kararlar çerçevesinde gerekli adımları bir bir atıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz oynaklığı, küresel piyasalardaki oynaklığın bir parçası olarak görmek gerekiyor."





"BU ÇALIŞMANIN AMACI, DOĞRUDAN DOĞRUYA BÜTÇEYE GELİR ELDE ETME DEĞİL"



Bakan Ağbal, gazetecilerin 'ÖTV'deki yeni düzenlemeyle ne kadar bir gelir öngörülüyor?' sorusunu şöyle yanıtladı:" Yapmış olduğumuz teknik bir çalışmaya göre, bu düzenlemenin bütçe gelirlerine 3 milyar liraya yakın bir gelir etkisi meydana getirebileceğini düşünüyoruz. Bu çalışmanın amacı, doğrudan doğruya bütçeye gelir elde etme değil, sektörün içindeki yatırımcı, dağıtıcıların ifade ettiği sistemin mevcut bozucu yapısını değiştirmek ve daha adaletli, piyasadaki araçların özelliklerini dikkate alan yeni bir vergileme sistemine geçmekti. "