Bakan'dan asgari ücret açıklaması: Bin 300 TL yeterli değil

2017 yılı için asgari ücret belirleme toplantıları sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bin 300 TL'nin yeterli olmadığını söyledi

2017 yılı için asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücreti belirlemek için birkaç kez toplandı. Ancak henüz 2017 yılı için asgari ücret net olarak açıklanmadı.



Asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kala, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işçilerin standartının yükselmesini istediklerini söyledi. İşverenin de dünya ile rekabetinin kaybolmamasını istediklerini belirten Müezzinoğlu, eğer işveren rekabeti kaybederse şimdi bin 300 alanların işsiz kalacağını, işyerlerinin kapanacağını söyledi. Müezzinoğlu, 1300 TL maaşın da yeterli olmadığını ve daha iyi olması gerektiğini açıkladı.



Asgari ücret çalışmalarının en geç perşembe günü biteceğini belirten Bakan, daha sonra da kararlaştırılan miktarı açıklayacaklarını söyledi.



TAŞERONA KADRO NE ZAMAN?



Taşerona kadro verilecek vaatleriyle ilgili de konuşan Müezzinoğlu, işçilerin bu konuda biraz daha sabretmeleri gerektiğini söyledi. Önemli olanın kişinin bir işi olması ve o işin karşılığını alıyor olması olduğunu belirten Müezzinoğlu, devlet güvencesinin ise sabır istediğini vurguladı.



EMEKLİYE PROMOSYON



Bir gazetecinin emekliye promosyonla ilgili müjde olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Müezzinoğlu, konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdeyi vereceğini söyledi.