Bakan Ersoy: İzmir'e kongre merkezi önceliğimiz değil!

'İzmir kongreler ve fuarlar şehri olacaktır' sözü havada kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İzmir'deki kongre merkezi projesi kısa vadede çözülecek bir proje değil. Önceliğimiz İstanbul'da kongre vadisi kurmak' dedi.

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği 'Turizm Sektörü İzmir Buluşması'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in turizmde önü en açık şehir olduğunu belirterek, "Doğru planlamalarla, 5 yıl içinde İzmir'e gelen turist sayısını 2 katına çıkaracağız" diye konuştu.

Toplantıda sektör temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in turizmde önü en açık şehir olduğunu belirterek, "Doğru planlamayla 5 yıl içinde İzmir'deki turist sayısını 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Turizm sektöründe önü en açık şehirlerin başında İzmir geliyor. Doğru planlamalarla İzmir çok iyi yerlere gelecek. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de teşvikle yapmayacağız. Kurtuluş teşvik değil, doğru planlarla şehri geliştirmek. Doğru planlama yaparsanız, siz turisti kovsanız da o gelir. Barcelona'da turistler resmen kovuluyor ancak turistler hala oraya gitmeye devam ediyor. Teşvik, orman yangınını musluk suyuyla söndürmeye benziyor. Gecelik 3 dolar teşvikle bir yere varamayız. Bizim algıyı düzeltmemiz lazım" diye konuştu.

Sorun teşvik değil, doğru bir planlama

Çeşme ve Bodrum gibi turistik yerlerdeki altyapı sorunları hakkında da konuşan Ersoy, şunları söyledi: Çeşme'nin ve Bodrum'un ana sorunu planlama. Tek tip turizm hareketine göre planlama yapılıyor. Ağırlıklı olarak Türk turist hedeflendiği için sezon süresi düşüyor ve bayram tatillerinde istenmeyen görüntüler oluşuyor. Ne yaparsanız yapın altyapı sistemi kaldıramıyor. İhtiyaç teşvik değil, doğru bir planlama. Yatırımcılara sezonun uzatılması için önerilerimiz ve planlarımız olacak. Bu bölgelere 3 katı arıtma da yapsak sorun devam eder. Artık geçici çözümlerle sorunları halının altına süpürmekten vazgeçeceğiz. Sırasıyla tüm kıyı bölgelerdeki artıma ve altyapı projelerine bakanlığımız bütçesinden destek verip 2 yıl içinde sorunu çözmek istiyoruz.

"Önceliğimiz İzmir'deki kongre merkezi değil!"

Bakanlık olarak yavaşlayan projeleri incelemeye aldıklarını da ifade eden Ersoy, "Göreve başlar başlamaz yatırımı yavaşlayan projeleri incelemeye başladık ve bu hafta incelemeleri tamamlayacağız. Bizim gerçek yatırımcılara ihtiyacımız var. Süreci uzatan yatırımcılara daha fazla süre tanımayı düşünmüyoruz. Eğer yapmayacaklarsa tahsis sahiplerinin, tahsisi bakanlığa vermelerini talep edeceğiz. Bunun dışında İzmir'deki kongre merkezi projesi kısa vadede çözülecek bir proje değil. Bunu açık söyleyeyim. Zaman içinde sıra ona da gelecek ama önceliğimiz bu değil. Öncelikle, İstanbul'daki gibi kongre vadisi oluşturulmasında fayda var. Bu konuda yerel yönetime destek vereceğiz" şeklinde konuştu.