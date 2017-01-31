Bakan Müezzinoğlu'ndan emekli promosyonu açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 11 milyon 700 bin emekliye ödenmesi planlanan banka promosyonuna ilişkin, "Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız." dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekli promosyonuna ilişkin soruları yanıtladı.



"Emeklilere banka promosyonu verilmesi konusunda kamu bankalarıyla imzalanacak protokole özel bankalar da dahil olacak mı? Promosyon parası emeklinin cebine hangi şartlarda ve ne zaman girecek?" sorusuna yanıt veren Müezzinoğlu, mart ayı itibarıyla promosyonların ödenmeye başlanacağını bildirdi.



Bakan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız. Hedefimiz şu, bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek, bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz."



İki aydır özel bankalarla bu rekabetin alt yapısını oluşturmaya çalıştıklarını, geçen cuma günü yapılan görüşmelerde çalışmaya son şeklini verdiklerini aktaran Bakan Müezzinoğlu, protokolün bu hafta imzalanacağını ve kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.



Emeklilerin istedikleri bankayı seçebileceklerini ya da mevcut bankalarıyla çalışmaya devam edebileceklerine işaret eden Müezzinoğlu, "Çünkü bazı bankaların Türkiye genelinde çok yaygın ağı yok ama o yaygın ağı olmayan banka farklı, daha cazip promosyon verebilir. Kars'ın şu köyündeki vatandaşımız, 'Ben o farkı almak için Kars'ın merkezine vereceğim, dolayısıyla ben o parayı zaten orada harcayacağım.' diyerek mevcut bankasında da kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Müezzinoğlu, banka tercihlerinin şubat ayında realize olacağına vurgu yaparak, 11 milyon 700 bin emekli promosyonunun bir ayda ödenebilmesinin ve bankaların kendi aralarındaki koordinasyonu planlayabilmesinin bu sürede mümkün olmayabileceğini kaydetti.



"Özel bankaların farklı bonuslar üretebileceklerini ümit ediyorum"



Mart, nisan ve mayıs aylarında bu promosyonların ödenmesinin bitmesini protokole koyduklarını bildiren Müezzinoğlu, "Ben özel bankaların özellikle gruplara göre daha farklı bonuslar da üretebileceklerini ümit ediyorum, çalıştıklarını da duyuyorum." dedi.



Müezzinoğlu, protokole tüm özel bankaların dahil olduğunu belirterek, "Girmek isteyen herkese açık ama bizim burada taahhüdümüz, kamu bankalarıyla asgari promosyonu vermek. Diğer bankalara da açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz." diye konuştu.