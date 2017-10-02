Bakan Şimşek'ten MTV zammı açıklaması: Yanlış anlaşıldı

MTV zammıyla ilgili açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek, ''Yanlış anlaşıldı, yüzde 40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli." dedi

Bakan Şimşek'ten MTV zammı açıklaması: Yanlış anlaşıldı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, tartışmalara neden olan MTV zammıyla ilgili, "Yanlış anlaşıldı, yüzde 40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli" dedi.

PİYASADAKİ ARABALAR ETKİLENMEYECEK

Şimşek, MTV zammını kimlerin ödeyeceğini çok net bir şekilde anlattı. Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre; şu an piyasadaki hiçbir arabanın bu zamdan etkilenmeyeceğini söyledi.

2018 YILINDA ALINACAK SIFIR ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ

Mehmet Şimşek, 2018 yılında alınacak "sıfır" otomobillerin vergisinin bu kapsama alındığını açıkladı.

MTV ZAMMI KİME GELDİ

Mehmet Şimşek, "MTV konusunda yanlış bilinen bir şey var. MTV, tamamen 2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak. Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. Ticari taşıtları ilgilendirmiyor. 2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil. Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek" dedi.

Etiketler; #mtv #mtv zammı #mehmet şimşek
Önceki Haber
Göztepe bu kez üzdü!
Sonraki Haber
Marble'ı yedirmeyiz!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.