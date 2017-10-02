Bakan Şimşek 'yanlış hatırlamışım' dedi, o açıklamasını değiştirdi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, katıldığı televizyon programında söylediği "Yüzde 40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli" sözlerini düzelterek zammın herkes için geçerli olduğunu açıkladı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sabah saatlerinde Fox TV'de katıldığı televizyon programında söylediği ve sosyal medyada gündem olan "Yüzde 40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli" sözlerini düzeltti. Şimşek zammın herkes için geçerli olduğunu söyledi.



SIFIR ARABALAR İÇİN GEÇERLİ DEMİŞTİ



MTV zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, önce MTV zammının yanlış anlaşıldığını belirterek, şunları söylemişti:



"MTV konusunda yanlış bilinen bir şey var. MTV, tamamen 2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak. Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. 2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil. Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek."



SÖZLERİNİ DÜZELTTİ



Ancak Şimşek, bu sözlerin gündem olmasının ardından programın ikinci bölümünde bir düzeltme yaptı. Şimşek, kanunu yanlış hatırladığını belirterek "Giden kanun benim söylediğimden farklı, onu da düzelteyim. 2018'den itibaren alınan araçlarda bir de değerine göre artış olacak. Yüzde 40'lık artış mevcut araçları kapsıyor" dedi.



"BAŞKA ÜLKE OLSA BELİNİ DOĞRULTAMAZDI"



Şimşek'in programdaki sözlerinden öne çıkanlar şöyle:



Gelirinize göre belli bir gelir vergisi söz konusu. Yüzde 15 ile yüzde 35 arası olacak. Bu orta vadeli programı hep birlikte çalıştık. Oturutulup önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ihtiyaçları nedir ne kadarını vergiyle karşılayacağız bunu oturduk konuştuk.



Ekonomi geçen sene bir miktar hain darbe girişimi nedeniyle olumsuz etkilendi, küçük dozda da olsa Türkiye küçüldü ama birçok tedbirler geliştirdik. KGF bunlardan bir tanesi. 320 bin firmamız, orta ölçekli firmamız yararlandı. Faizsiz kredi imkanı sağladık esanflarımıza da. Başka bir ülke bu şoku yaşasaydı belini doğrultamayacaktı. Mesela Brezilya hala büyüyemiyor belini doğrultamıyor. Türkiye yüzde 5 büyüdü daha da büyüyecek. İhracatçımıza destek olduk, istihdam teşvikleri getirdik.



"İSTİHDAMDA REKOR KIRACAĞIZ"



Bu sene istihdamda rekor kıracağız. Vergi artışı tabiki vatandaş sevmez ama şimdi dediğim gibi yüzde 40 ağır gibi görünebilir. Ya kurumlar vergisini artıracaksınız, artırdık. Ya gelir vergisini artıracaksınız, onu da artırdık. Gayrimenkul şirketlerindeki avantajları azalttık. Ekonomi hızla büyüyor. Ekonomi canlanınca, ekonomi yüzde 5.5 büyüyecek. Dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden, gelişmekte olan ülkeler arasında en iyisiyiz. Tabana yaygın bir şekilde, istihdam yaratan güçlü bir büyüme söz konusu. Geçen seneden bu yana seferberlik anlayışımızla her kesime destek verdik.



"SAVUNMADAKİ HARCAMALAR ÖNGÖRÜMÜZÜN ÇOK ÖTESİNDE"



Ekonomiyi desteklemek için tedbirler aldık. Savunmadaki harcamalar öngördüğümüzün çok ötesinde. Belediyelerdeki kesintiler ve bunun gibi nedenlerin etkisiyle bütçe açığı kadar borçlanabiliyoruz. Toplamda maksimum yüzde 10 ilave borçlanma yetkisi oluyor bu doğru ama olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Biz OVP'de bütün bu hususları dikkate aldık.



Büyük firmaların vergi borçlarını sıfırlamadık. Yok öyle bir şey. Bu bahsettikleri konu uzlaşma meselesi. 1960'lardabn beri yapılan bir şey. Zaman zaman vergi müfettişleri de yanlış rapor yazabiliyor. Daha sonra uzlaşmaya gidilebiliyor. Hiçbir şekilde siyasi müdahale söz konusu değil.