Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'yatırım yapılabilir düzey' olan 'Baa3'ten bir basamak aşağıda olan 'Ba1'e düşürdü. Not görünümünü ise 'durağan' olarak belirledi. Moody's'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "Türkiye'nin yüksek boyutlu dış fonlama ihtiyacına bağlı risklerdeki artış ve daha önce destekleyici olan borçlanma temellerinde, özellikle de büyüme ve kurumsal sağlamlıkta zayıflama" gösterildi.Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirmesini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, resmi twitter hesabından değerlendirdi. Kararın Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleriyle hiçbir şekilde örtüşmediğini belirten Zeybekci, "Moodys'in almış olduğu not indirme kararı Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleriyle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Dünya ekonomisinin yavaşladığı bir ortamda, yılın ilk yarısında Türk ekonomisi 2016 yılının yarısında yüzde 3.9 büyümüştür. Aynı dönemde Türk ekonomisi hem cari açığını düşürmüş hem de birçok dünya ekonomisi bütçe açığı verirken bütçe fazlası vermiştir. Moodys'in iddiasının aksine özel sektörümüz ve kamu kesiminin dış finansman koşullarında herhangi bozulma yaşanmamaktadır. Siyasi istikrarı koruyacak ve piyasa dostu uygulamalarımızdan taviz vermeden iş yapma ortamını iyileştirecek reformlarımıza devam edeceğiz" paylaşımlarını yaptı. Zeybekci, paylaşımlarını önce Türkçe, ardından İngilizce olarak sosyal medyadaki resmi hesabından yaptı.