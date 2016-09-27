27 Eylül 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bakan Zeybekci'den Moody's tepkisi

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirme kararının Türk ekonomisinin temel makro dinamikleriyle hiçbir şekilde örtüşmediğini söyledi. Zeybekci, Moody's'in iddialarının aksine özel sektör ve kamunun dış finansman koşullarında herhangi bir bozulma yaşanmadığını belirtti

    24 Eylül 2016 Cumartesi 15:24
    Bakan Zeybekci'den Moody's tepkisi
    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'yatırım yapılabilir düzey' olan 'Baa3'ten bir basamak aşağıda olan 'Ba1'e düşürdü. Not görünümünü ise 'durağan' olarak belirledi. Moody's'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "Türkiye'nin yüksek boyutlu dış fonlama ihtiyacına bağlı risklerdeki artış ve daha önce destekleyici olan borçlanma temellerinde, özellikle de büyüme ve kurumsal sağlamlıkta zayıflama" gösterildi.

    ZEYBEKCİ TWİTTER'DEN DEĞERLENDİRDİ

    Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirmesini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, resmi twitter hesabından değerlendirdi. Kararın Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleriyle hiçbir şekilde örtüşmediğini belirten Zeybekci, "Moodys'in almış olduğu not indirme kararı Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleriyle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Dünya ekonomisinin yavaşladığı bir ortamda, yılın ilk yarısında Türk ekonomisi 2016 yılının yarısında yüzde 3.9 büyümüştür. Aynı dönemde Türk ekonomisi hem cari açığını düşürmüş hem de birçok dünya ekonomisi bütçe açığı verirken bütçe fazlası vermiştir. Moodys'in iddiasının aksine özel sektörümüz ve kamu kesiminin dış finansman koşullarında herhangi bozulma yaşanmamaktadır. Siyasi istikrarı koruyacak ve piyasa dostu uygulamalarımızdan taviz vermeden iş yapma ortamını iyileştirecek reformlarımıza devam edeceğiz" paylaşımlarını yaptı. Zeybekci, paylaşımlarını önce Türkçe, ardından İngilizce olarak sosyal medyadaki resmi hesabından yaptı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Bakanı, Nihat, Zeybekci, Kredi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY İzmir'den de büyük tepki
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Yabancı yatırımcılar...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Asiller ve vekilleri...
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bergama ve diğer ekoloji hareketlerini itibarsızlaştırma operasyonu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz